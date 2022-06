Conferme su Jovic alla Fiorentina

17-06-2022 19:03

Luka Jovic più vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta As, il Real Madrid e il club viola avrebbero intensificato i contatti per il trasferimento della punta serba in Italia.

Secondo il giornale spagnolo madrileni e toscani stanno discutendo sulla formula dell’operazione: un possibile prestito con obbligo di riscatto. Jovic è in cerca di rilancio dopo tre anni difficili al Real Madrid, con la parentesi del prestito all’Eintracht. Per lui appena tre gol nei blancos in quarantasette partite tra campionato e coppe.

