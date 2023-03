Il suo sfogo ha certificato il desiderio di lasciare l'Inghilterra per tornare in Italia. Tanti top club italiani alla finestra. Roma e Milan lo seguono con attenzione.

22-03-2023 11:30

Ormai non ci sono più dubbi. L’avventura di Antonio Conte al Tottenham è ai titoli di coda. L’allenatore vuole tornare in Italia. Tanti top club italiani interessati.

Conte, il rapporto con il Tottenham è incrinato

Al Tottenham stanno già pensando con chi sostituirlo (Mauricio Pochettino in pole position). Antonio Conte sta per dire addio all’Inghilterra e, in particolare, agli Spurs. Il suo sfogo contro i “suoi” giocatori” ha, di fatto, concluso la sua avventura a Londra, dove guadagnava 17 milioni di euro a stagione.

Il suo obiettivo sarebbe tornare ad allenare in Italia. La Serie A gli è mancata enormemente e, pur di rientrare nel calcio italiano, sarebbe pronto ad abbassare le pretese economiche.

Futuro Conte: Roma e Milan, due piazze da non scartare

In teoria, ogni top club italiano potrebbe essere interessato ad Antonio Conte. Attenzione alle posizioni di Roma e Milan. Il futuro di José Mourinho non è ancora certo. Dovesse lasciare i giallorossi, uno come Antonio Conte farebbe la gioia di tanti tifosi della Roma.

Il Milan naviga a vista. Stefano Pioli deve qualificarsi tra le prime quattro in campionato per non rischiare nulla. C’è poi la corsa in Champions League che potrebbe aiutarlo ad essere riconfermato.

Futuro Conte, le opzioni Juventus e Inter sembrano complicate

Più difficile un suo approdo a Juventus e Inter, club che ha già allenato in passato. Molti tifosi bianconeri lo rivorrebbero alla guida della Vecchia Signora ma Max Allegri sta facendo benissimo e, di conseguenza, un cambio in panchina pare improbabile.

Difficile anche una sua nuova avventura all’Inter (dove è ancora molto amato). Simone Inzaghi è sotto la lente d’ingrandimento e non può più sbagliare ma ha anche un contratto garantito per la prossima stagione a cinque milioni di euro. Difficile che Steven Zhang possa sostenere due stipendi elevati per due allenatori. Comunque sia, Antonio Conte è sul mercato. Da capire chi potrà permetterselo in Italia.