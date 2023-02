Conte è tornato, sarà in panchina contro il Milan

L'allenatore del Tottenham è stato operato alla cistifellea, ma è già stato al centro sportivo per dirigere l'allenamento

10-02-2023 09:24

Antonio Conte è tornato. Per ora solo al centro sportivo del Tottenham, a dirigere l’allenamento, ma presto anche in panchina. Il tecnico italiano otto giorni fa è stato operato alla cistifellea, da casa ha assistito alla vittoria di Kane e compagni contro il Manchester City ed è in dubbio la sua presenza contro il Leicester in campionato. Ma ci sarà martedì per l’incontro di Champions League contro il Milan.

Il suo vice, Cristian Stellini, ha raccontato: “Antonio è tornato e stamattina è stato molto bello rivederlo. Si è allenato, è stato in campo con noi, ma per un po’ deve prendersela comoda. È stato divertente rivederlo qui con energia, è stato un bel momento per tutti. Ha trascorso del tempo abbracciando tutti qui. Siamo così felici di riaverlo”.