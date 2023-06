Conte vuole tornare ad allenare in Italia: ecco dove potrebbe andare

Dopo la non eccelsa esperienza al Tottenham, l'ex CT della Nazionale ha voglia di sedersi su una panchina di Serie A con un progetto importante. Non molte le opzioni.

14-06-2023 09:58

Dopo il roboante addio al Tottenham, Antonio Conte è alla ricerca di una nuova sfida calcistica. L’ex CT della Nazionale cerca un progetto serio, possibilmente in Serie A.

Conte, tanta la voglia di tornare in Serie A

Dopo il biennio all’Inter (2019-2021), Antonio Conte è tornato in Premier League. L’esperienza al Tottenham non è stata molto piacevole, tanto da essersi conclusa con una risoluzione contrattuale prima del previsto.

Ora Antonio Conte non vede l’ora di tornare in gioco. L’idea è quella di sposare un progetto importante, possibilmente in Italia dove, statistiche alla mano, ha sempre fatto benissimo.

Conte, idee chiare sul suo futuro

“La voglia di allenare c’è sempre e la passione non tramonta mai, ma non ho l’ansia di trovare una panchina. Se ci sarà un progetto serio lo prenderò in considerazione, in Italia o all’estero”, queste le sue parole ad Arezzo per il “Timone d’Oro”.

Niente ansia ma tanta voglia di tornare in panchina. Dall’estero le offerte non mancherebbero ma la sensazione è che l’ex CT della Nazionale abbia il forte desiderio di rientrare in Serie A, ovviamente alla guida di un club importante. Il problema è che le opzioni non sembrano molte.

Conte, in Serie A poche opzioni per lui

Il Milan ha confermato Stefano Pioli, l’Inter non ha intenzione di separarsi da Simone Inzaghi e la Juventus vuole proseguire con Max Allegri (che ha, comunque, una ricca offerta araba sul tavolo). Insomma, per Antonio Conte poche opzioni per quanto concerne le squadre top del nord.

Il suo nome è stato accostato al Napoli, ancora alla ricerca dell’erede di Luciano Spalletti ma, al momento, non sarebbe in pole position con il patron Aurelio De Laurentiis interessato ad altri profili. Pure Roma e Lazio, rispettivamente con José Mourinho e Maurizio Sarri, sono a posto. Insomma, per il momento, non molte occasioni. Chiaramente, potrebbe anche entrare in gioco a stagione in corso. Oppure, se la Serie A non fosse disponibile, valutare altre opzioni fuori dai confini nazionali. Comunque sia, dovrà essere un progetto serio.