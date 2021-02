Contro la Juventus gol numero 100 col Napoli per Insigne

Lorenzo Insigne ottiene il suo personale riscatto contro la Juventus: dopo aver sbagliato 3 rigori contro la Vecchia Signora, sui 4 calciati fino ad ora, il giocatore del Napoli realizza la rete al quinto tentativo, nella partita di stasera.

Una rete che sblocca il punteggio allo stadio Diego Armando Maradona, ma soprattutto una rete che gli vale il traguardo del 100° goal con la maglia del Napoli. Un grande onore per lui, nato a Frattamaggiore e Capitano della squadra partenopea.

Non si è tirato indietro questa sera Lorenzo Insigne, dopo il recente errore in Supercoppa Italiana proprio dal dischetto, che ha spalancato le porte della vittoria alla Juventus.

Un errore fresco, subito riscattato però da Insigne con una conclusione sotto l’angolino, imprendibile per Szczesny. Gli altri due rigori sbagliati contro la Juventus, Insigne li aveva calciati il 3 marzo 2019 in Serie A e il 23 maggio 2015, sempre in campionato.

OMNISPORT | 13-02-2021 19:06