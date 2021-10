Coppa Agostoni, Alexey Lutsenko brucia allo sprint Matteo Trentin

Come due anni fa, Alexey Lutsenko arriva a giocarsi la vittoria della Coppa Agostoni in una volata a due contro un corridore dell’UAE Team Emirates ma stavolta non è lui a finire sul secondo gradino del podio.

Memore di quanto accaduto nel 2019, il kazako infatti non sbaglia i tempi dello sprint e sorprendendo Matteo Trentin va a conquistare un successo che gli consente così di riscattare il secondo posto ottenuto due stagioni orsono.

Alle spalle dei primi due, evasi dal gruppo di testa quando mancavano dieci chilometri al traguardo, chiude terzo un eccellente Alessandro Covi, vincitore della classifica del Trittico Lombardo grazie al 2° messo in tasca alla Coppa Bernocchi e al 9° conseguito alla Tre Valli Varesine.

Nella top ten, da segnalare poi la presenza di altri cinque corridori italiani con Simone Velasco 4°, Vincenzo Albanese 5°, Kristian Sbaragli 6°, Lorenzo Rota 7° e Mattia Bais 10°.

Di seguito l’ordine d’arrivo della classica brianzola.

1. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) – 4:19:43

2. Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) – m.t.

3. Alessandro Covi (ITA/UAE Emirates) a 0:12

4. Simone Velasco (ITA/Gazprom-RusVelo) a 0:12

5. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) a 0:12

6. Kristian Sbaragli (ITA/Alpecin-Fenix) a 0:12

7. Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty) a 0:12

8. Ben Tulett (GBR/Alpecin-Fenix) a 0:12

9. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) a 0:12

10. Mattia Bais (ITA/Androni Giocattoli) a 0:12

OMNISPORT | 11-10-2021 17:01