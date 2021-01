Coppa America: Team Ineos UK sorprende e vince

Troppo brutti per essere veri gli spettacoli offerti da Team Ineos durante le World Series. Ed allora ecco spiegati i cambiamenti radicali portati a bordo per invertire una rotta non esaltante.

Nella giornata d’esordio della Prada Cup, Team Ineos ha regatato con le loro condizioni preferite, ovvero con vento tra i 12 e i 15 nodi. Il resto l’hanno fatto proprio Ainslie e compagni con scelte tattiche perfette nelle due prove di giornata che hanno regalato a Team Ineos UK 2 punti, lasciando, a sorpresa, a 0 sia American Magic che Luna Rossa Prada Pirelli. Il team britannico conferma la sensazione avuta negli ultimi test di un loro enorme passo avanti nelle prestazioni, e si scrolla di dosso quelle immagini terribili di difficoltà viste a dicembre.

Contro gli americani la gara dura poco: gli inglesi si mettono davanti già al primo incrocio e vincono in scioltezza; ben diversa la gara contro Luna Rossa, con una regata che è rimasta comunque aperta per tutti e 6 i lati del percorso, e che alla fine ha visto comunque trionfare ancora gli inglesi, tutt’altro che barca sconfitta in partenza.

Le sfide del secondo giorno saranno tra Luna Rossa e American Magic e poi il primo rematch tra americani ed inglesi.

