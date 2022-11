Coppa Davis al via, l'Italia sfida gli Stati Uniti

21-11-2022 18:50

La stagione tennista 2022 sta ormai volgendo al termine. Dopo la vittoria di Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals contro Casper Ruud, rimane solamente la Coppa Davis in questa lunga, infinita stagione, torneo che si giocherà a Malaga.

L’Italia sarà protagonista avendo superato le qualificazioni di Bologna, con tre vittorie su tre a settembre su Croazia, Argentina e Svezia davanti al proprio pubblico a Bologna.

Non ci saranno Sinner e Berrettini, e dunque le grandi speranza sono riposte in Lorenzo Musetti, forse il miglior tennista italiano in questa stagione, specialmente nella parte finale dall’estate in poi. Questi i convocati di Filippo Volandri, capitano non giocatore degli azzurri: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini. Capitano: Filippo Volandri.

Questo invece è il calendario della Coppa Davis:

Quarti di finale

Q3 2C-1D (22 novembre ore 16.00) Australia-Paesi Bassi

Q4 2A-1B (23 novembre ore 16.00) Croazia-Spagna

Q1 1A-2D (24 novembre ore 10.00) ITALIA-USA

Q2 1C-2B (24 novembre ore 16.00) Germania-Canada

Semifinali

S2 vinc. Q3-vinc. Q4 (25 novembre ore 16.00)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2 (26 novembre ore 13.00)

Finale

F1 vinc. S1-vinc. S2 (27 novembre ore 13.00)

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli avversari di spicco sono Taylor Fritz, che è arrivato fino alle semifinali delle Nitto ATP Finals, e Frances Tiafoe, semifinalista agli ultimi US Open.