Coppa Davis: la Croazia vola in semifinale, battuta la Spagna

24-11-2022 00:05

La seconda semifinalista della Coppa Davis 2022 è la Croazia. Nella Final Eight di Malaga il secondo quarto è andato invece alla nazionale croata che ha battuto per 2-0 la Spagna padrona di casa. Decisivi i successi in singolo di Borna Coric e Marin Cilic. E ora per loro ci sarà la sfida venerdì in semifinale all’Australia.

Coric ha battuto in due set Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4, 7-6. Mentre a Cilic sono serviti tre parziali per superare Pablo Carreno Busta: 5-7, 6-3, 7-6. Giovedì gli ultimi due quarti: in campo l’Italia contro gli Stati Uniti, poi la sfida tra Germania e Canada.