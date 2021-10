Coppa Davis, Novak Djokovic ci sarà

18-10-2021 11:45

La stagione di Novak Djokovic non si concluderà con le Atp Finals. Dopo la decisione del numero uno del mondo di rinunciare al torneo di Indian Wells in tanti avevano iniziato a pensare che l’annata del serbo, reduce dal sogno infranto del Grande Slam, si sarebbe conclusa con l’appuntamento del Pala Alpitour di Torino.

Non sarà così, perché Nole sarà a disposizione anche della propria nazionale per la fase finale della Coppa Davis in programma dal 23 novembre, subito dopo la conclusione delle Atp Finals.

Ad anticiparlo è stato Filip Krajinovic, che in un’intervista al quotidiano ‘Blic’ ha sciolto i dubbi circa la partecipazione di Djokovic al torneo.

“Vogliamo vincere la Coppa, come abbiamo fatto nel 2010: Novak Djokovic sarà con noi per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo” le parole del finalista dell’ultimo torneo di Amburgo.

La Serbia è stata sorteggiata nel girone con Germania ed Austria, che saranno prive dei rispettivi numeri uno Alexander Zverev e Dominic Thiem.

