Coppa Davis, Sinner: "Berrettini ci mancherà"

24-11-2021 11:13

Manca ormai poco all’esordio dell’Italia in Coppa Davis. Venerdì 26 novembre, gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri scenderanno in campo alle 16.00 contro gli Stati Uniti.

A parlare in queste ore a “Gazzetta dello Sport”, anche Jannik Sinner, azzurro di punta, che si è soffermato su Berrettini: “Sicuramente Matteo ci mancherà e le sfide che ci attendono saranno dure, ma non ci sono tanti Paesi che hanno un gruppo unito come il nostro, una squadra incredibile, in cui ognuno vuole dare il meglio di sé”.

