Coppa del Mondo, Freestyle Skicross: storico Simone Deromedis terzo

12-12-2021 14:15

Dopo 16 anni, Simone Deromedis riporta l’Italia sul podio nella terza gara di Coppa del Mondo di freestyle, specialità skicross. Splendido terzo posto a Val Thorens. L’ultimo podio in questa specialità era datato 2006, col secondo posto di Carl Heinz Molling in Repubblica Ceca.

Superate in modo agevole le qualificazioni in decima piazza con il tempo di 1:06:66, il ventunenne ha vinto la propria batteria sia agli ottavi che ai quarti, piazzandosi poi al secondo posto nella semifinale, cosa che gli ha permesso di arrivare all’atto finale per sperare in un sogno azzurro. Qui il nostro portacolori ha però dovuto per forza cedere il passo allo svizzero Alex Fiva, che torna in prima posizione in Coppa del Mondo dopo due anni di nulla, e anche al padrone di casa Terence Tchiknavorian.

Quarto posto invece per Tyler Wallasch. Altro trionfo per la svedese Sandra Naeslund in campo femminile, che conquista la ventesima vittoria della carriera in questa rassegna.

OMNISPORT