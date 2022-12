Coppa del Mondo, Gigante Gran Risa: vince ancora Marco Odermatt

19-12-2022 16:24

Il 25enne elvetico Marco Odermatt domina il gigante-bis sulla bellissima pista della Gran Risa, un one man show strepitoso dopo il primo giorno buttato nel quale ha lasciato la scena agli avversari.

10° successo in Coppa del Mondo nel gigante per il leader della classifica generale, continua senza problemi la sequenza di dodici podi consecutivi in questa specialità. Seconda posto per il norvegese Kristoffersen, che viene battuto al traguardo per pochissimi millesimi. Terzo lo sloveno Kranjec

Questa la top-10:

1. M. ODERMATT (SUI) 2:38.27

2. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +0.20

3. Z. KRANJEC (SLO) +0.92

4. L. MEILLARD (SUI) +1.32

5. A. SCHMID (GER) +1.38

6. A. PINTURAULT (FRA) +1.41

7. M. SCHWARZ (AUT) +1.42

8. F. ZUBCIC (CRO) +1.77

9. R. HAASER (AUT) +2.31

10. R. RADAMUS (USA) +2.61