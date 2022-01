Coppa del Mondo scherma: Italia terza a Plodvid

30-01-2022 15:34

Altro podio per l’Italia nella Coppa del Mondo di scherma. Dopo il podio nell’individuale di Rossella Gregorio, l’Italia ne festeggia un bel terzo posto nella prova a squadra di sciabola femminile a Plovdiv. Michela Battiston, Martina Criscio e Benedetta Taricco e la stessa Gregorio le componenti del quartetto di bronzo.

Battute in semifinale dalla Francia per 45-23, le azzurre hanno poi trovato il successo per il terzo posto contro la Bulgaria, che era stata capace di superare la Russia negli ottavi, battuta per 45-29. In finale la vittoria è stata delle francesi, che hanno vinto su un ottimo Azerbaigian per 45-39.

OMNISPORT