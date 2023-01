Coppa di Lega inglese: Manchester United e Newcastle in semifinale

10-01-2023 23:37

Nessuna particolare sorpresa nelle prime due gare dei quarti di finale della League Cup (o Carabao Cup) inglese. In campo Newcastle-Leicester City e Manchester United-Charlton Athletic, unica formazione non di Premier League (anzi, attualmente a metà classifica di League One, la terza serie) in questa fase della competizione. E, curiosamente, unico team londinese superstite già agli ottavi, in cui la formazione ddi Dean Holden aveva eliminato ai rigori il Brighton and Hove Albion di Roberto De Zerbi al “The Valley”.

I Red Devils s’impongono 3-0, anche se il risultato si è allargato solo nei minuti di recupero grazie alla doppietta di Marcus Rashford dopo un eurogol di Antony al 21′ e una strenua resistenza degli Addicks. Magpies vittoriosi invece contro le Foxes per 2-0 grazie agli acuti di Dan Burn e Joelinton. Domani, mercoledì 11 gennaio, gli altri due match: Nottingham Forest-Wolverhampton Wanderers e Southampton-Manchester City.