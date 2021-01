Coppa Italia 20-21, quarti. Dove vedere le partite in diretta tv

La Coppa Italia 2020-21 entra nel vivo con i quarti di finale. Le magnifiche otto che sono arrivate fino in fondo sono le 6 squadre più attese (Juve, Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Lazio) e due autentiche outsider impronosticabili alla vigilia: Spal e Spezia. I biancoazzurri emiliani sono stati capaci di estromettere a sorpresa il Sassuolo che sta facendo faville in campionato; lo Spezia si è reso protagonista di un’impresa per certi versi epica sul campo della Roma, unica vera big clamorosamente assente ai quarti di finale.

Tutte le partite dei quarti si giocano tra martedì 26 e giovedì 28 gennaio, una di seguito all’altra. Si comincia con un big match eccezionale in questo momento della stagione: il derby di Milano.

Dove vedere il derby di Milano di Coppa Italia, Inter-Milan in diretta tv e streaming

Inter-Milan è ora come ora quanto di meglio possa proporre il calcio italiano, visto che le due milanesi sono le squadre che stanno egemonizzando il campionato. Tra turnover e soluzioni di comodo c’è da giurare che Pioli e Conte andranno a rivoluzionare gli schieramenti in campo. Il fascino e l’interesse restano però intatti. Inter-Milan si gioca martedì 26 gennaio con inizio alle ore 20.45. La partita è trasmessa in diretta tv da Raiuno. Per lo streaming RaiPlay.

Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv e streaming

Atalanta–Lazio è una partita che sarà sicuramente apertissima e piena di sorprese e di gol, visto il potenziale offensivo delle due squadre. La partita si gioca il 27 gennaio alle ore 17.45.

Trasmissione in diretta tv su Raidue.

Dove vedere Juventus-Spal di Coppa Italia in tv e streaming

Il quarto di finale più anomalo è sicuramente Juve-Spal che vede di fronte i campioni d’Italia e l’unica squadra di Serie B rimasta in gara. Sulla carta anche se Pirlo, fresco vincitore della Supercoppa, dovesse mettere in campo le riserve, per la Spal allo Stadium non dovrebbe esserci scampo. Ma la Coppa Italia, specie in questa bislacca stagione, ci ha abituato che niente è scontato.

Juve-Spal si gioca mercoledì 27 gennaio alle ore 20.45. Trasmissione in diretta tv su Raiuno.

Dove vedere Napoli-Spezia di Coppa Italian in tv e streaming

Per concludere un’affascinante sfida tutta marinara tra Napoli e Spezia. Solo poche settimane fa i bianconeri di Italiano riuscirono in un’impresa incredibile in campionato: vincere 1-2 al Maradona pur ridotti in 10 uomini. Riuscirà a ripetere il miracolo? Difficilissimo, ma dopo il 2-4 dell’ottavo di Roma tutto è possibile. Il Napoli è campione uscente ed è fresco della delusione di Supercoppa.

Napoli-Spezia si gioca giovedì 28 gennaio alle ore 21.00. Trasmissione in diretta tv du Raidue.

Dove vedere tutte le partite di Coppa Italia in diretta tv e streaming

Partita Quando A che ora Tv Inter-Milan 26-gen 20:45 Raiuno Atalanta-Lazio 27-gen 17:45 Raidue Juventus-Spal 27-gen 20:45 Raiuno Napoli-Spezia 28-gen 21:00 Raidue

VIRGILIO SPORT | 22-01-2021 16:30