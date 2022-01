Coppa Italia 2021-2022, Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni

18-01-2022 09:00

Juventus-Sampdoria è una gara valida per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia, e si disputerà questa sera con inzio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Qualche rotazione preannunciata in casa bianconera con l’obiettivo, primario, di passare il turno provando a dare spazio a chi finora ne ha avuto meno. Allegri deve fare a meno di Kean e De Ligt squalificati, oltre che di Bonucci che tornerà dopo la sosta. In attacco può toccare a Kaio Jorge far coppia con Morata.

In attesa di Marco Giampaolo, questa sera la Sampdoria sarà guidata in panchina da Felice Tufano. In porta spazio a Ravaglia mentre sulla corsia di destra Bereszynski dovrebbe vincere il ballottaggio con Conti. Al centro dovrebbe giocare il neo acquisto Magnani con Dragusin e Murru o Augello a sinistra. In attacco il duo Caputo-Torregrossa.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-2-1): Perin; Pellegrini, Rugani, De Winter, De Sciglio; Bernardeschi, Arthur, Locatelli, Kulusevski; Kaio Jorge; Morata. Allenatore: Landucci.

SAMPDORIA (4-4-2): Ravaglia; Bereszynski, Magnani, Dragusin Murru; Thorsby, Askildsen, Rincon, Ciervo; Caputo, Torregrossa. Allenatore: Tufano.

OMNISPORT