Coppa Italia 2021-2022, Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni

10-02-2022 08:54

Questa sera alle ore 21.00 calcio d’inizio allo Juventus Stadium tra Juventus e Sassuolo, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.La vincente incontrerà che si qualificherà tra Atalanta e Fiorentina.

Turno di riposo per i nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria e tanto turnover in vista per Massimiliano Allegri, a partire dalla porta dove sarà Perin il titolare e non Szczesny. In difesa si rivedrà Bonucci dal primo minuto al fianco di Rugani con De Sciglio e Luca Pellegrini che dovrebbero prendere regolarmente posto sulle corsie laterali. Tridente completamente rivoluzionato in attacco: Cuadrado e Kean potrebbero agire a supporto di Kaio Jorge, ancora out per infortunio Bernardeschi.

Dionisi invece conferma il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Juventus Sassuolo, ma logicamente potrebbe cambiare qualche elemento rispetto a domenica. In attacco possibile chance comunque sia per Scamacca che per Raspadori, entrambi out per squalifica nella prossima di campionato contro la Roma. Inamovibile Berardi, possibile debutto dal primo minuto per Ciervo.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Lu. Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Kaio Jorge, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Harroui; Berardi, Raspadori, Ciervo; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi

