Coppa Italia 2021-2022, Roma-Lecce: le probabili formazioni

20-01-2022 08:44

La sfida tra Roma e Lecce chiude il quadro degli ottavi di finale: entrambe le formazioni giallorosse sono a caccia del pass qualificazione. La Roma per dare un senso ad una stagione di transizione, il Lecce per tentare il colpaccio.

Nella squadra capitolina, possibile ampio turn over per Mourinho. Cerca spazio Shomurodov in attacco, con uno tra El Shaarawy e Felix sulla sinistra. Mkhitaryan e Carles Perez dovrebbero completare la trequarti. Dal 1′ ancora Oliveira. Squalificato Mancini.

Tra le fila salentine spazio al 4-3-3 con Coda che torna al centro dell’attacco dopo l’infortunio. Rodriguez e Strefezza completano il tridente.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles; Cristante, S. Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Mouirnho

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. All. Baroni

OMNISPORT