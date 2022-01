Coppa Italia 2021/2022: Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali

19-01-2022 17:26

Prende progressivamente forma il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Cagliari, infatti, decreterà l’avversaria della Juventus nel prossimo turno della rassegna nazionale.

A Reggio Emilia, dunque, sarà dentro o fuori. Dionisi fa turnover, ma moderato. In mediana Harroui affianca Magnanelli. Capitolo difesa: Muldur e Rogerio occupano i binari laterali con Ferrari e Tressoldi in mezzo. In porta c’è Pegolo. Davanti Scamacca con Raspadori, Defrel e Kyriakopoulos a supporto. Non convocato, tra gli altri, Berardi.

Al cospetto dei neroverdi ci sarà il Cagliari di Mazzarri. In attacco riconferma per Pavoletti, spalleggiato da Gagliano. A centrocampo occasione per Kourfalidis e Ladinetti, mentre sulle fasce giocano Nandez e Dalbert. In difesa linea a quattro da destra con Zappa, Altare, Carboni e Dalbert. Tra i pali chance per Radunovic, vista la positività al Covid-19 di Cragno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-CAGLIARI

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Harroui; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Altare, Carboni, Obert; Nandez, Kourfalidis, Ladinetti, Dalbert; Gagliano, Pavoletti. All. Mazzarri

