Coppa Italia 2021-2022, Spezia-Lecce: le probabili formazioni

16-12-2021 09:03

Oggi alle ore 18.00 allo stadio Picco di La SPezia andrà in scena la partita dei sedicesimi di finale tra i padroni di casa di Thiago Motta e il Lecce di Marco Baroni. Le due squadre sono arrivate sin qui battendo rispettivamente Pordenone e Parma, entrambe vittoriose in trasferta.

Una infiammazione tendinea terrà Eddie Salcedo fuori dalla sfida di Coppa Italia di questa sera. Oltre a lui, Thiago Motta ha scelto di rinunciare anche a capitan Maggiore, Gyasi, Amian e Sala (per cui gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari): tutti loro saranno preservati in vista dello scontro salvezza di comenica contro l’Empoli.

Un ampio turnover caratterizzerà il Lecce di scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia, teatro della gara che consegnerà l’avversaria della Roma negli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Senza Di Mariano, restato nel Salento, Strefezza potrà essere utilizzato solo con un minutaggio limitato per non comprometterne le condizioni in vista della gara di campionato in cui il Lecce, lunedì sera, sfiderà il Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Hristov, Erlic, Kiwior; Ferrer, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Antiste, Nzola.

LECCE (4-3-3) :Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Gargìulo, Hjulmand, Majer; Rodriguez, Olivieri, Listkowski. All. Baroni

OMNISPORT