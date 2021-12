Coppa Italia 2021-2022, Verona-Empoli: le probabili formazioni

15-12-2021 08:50

Calcio d’inizio alle ore 15.00, allo stadio Marcantonio Bentegodi, dove il Verona di Igor Tudor sfida l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel turno precedente gli scaligeri hanno battuto 3-0 il Catanzaro mentre i toscani hanno superato 4-2 il Lanerossi Vicenza. La vincente di oggi sfiderà negli ottavi di finale l’Inter di Simone Inzaghi.

In casa Verona è previsto turnover. In porta titolare Pandur, mentre il trio difensivo sarà formato ancora da Casale, Magnani e Ceccherini, dato che non ci sono tante altre alternative. Chance per Bessa e Sutalo dal primo minuto. In attacco torna titolare Barak con la novità Cancellieri.

Andreazzoli alla vigilia della partenza per Verona, in conferenza stampa ha sottolineato come l’Empoli giocherà con il chiaro obiettivo di vincere. Nel reparto offensivo, Mancuso avrà una maglia da titolare, così come La Mantia, che finora hanno giocato poco nulla in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Bessa, Veloso, Sutalo; Barak, Cancellieri; Lasagna. All. Tudor

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, La Mantia. All. Andreazzoli

