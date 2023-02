Coppa Italia 2022-2023, Roma-Cremonese: le probabili formazioni

I grigiorossi provano a fare il secondo miracolo dopo aver eliminato il Napoli dalla competizione, giallorossi senza il separato in casa Zaniolo

01-02-2023 08:22

Tutto esaurito all’Olimpico per il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Cremonese, in programma oggi alle 21. Mourinho non ha intenzione di fare troppo turnover e si ritrova naturalmente senza il separato in casa Zaniolo. La punta di riferimento sarà Belotti, con Dybala e Pellegrini alle sue spalle. Ballardini opta per il 3-5-2 e deve rinunciare allo squalificato Sernicola. I grigiorossi provano il secondo scherzetto a una grande dopo aver eliminato a sorpresa il Napoli negli ottavi.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers. All.: Ballardini.