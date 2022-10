Coppa Italia 22-23, Cremonese-Modena: le probabili formazioni

20-10-2022 08:22

Partita interessante quella che andrà in scena allo stadio Zini di Cremona questo pomeriggio alle ore 15.00 tra la Cremonese e il Modena. Grigiorossi che vogliono concedersi il lusso di provare a sfidare il Napoli negli ottavi, mentre i canarini riassaporano di giocare contro una formazione di serie A, se pur in Coppa Italia.

Alvini tiene moltissimo al passaggio del turno, ma comunque metterà in campo gran parte di quei calciatori che fin qui in campionato hanno avuto meno spazio. Carnesecchi sarà il titolare in porta, dubbio Aiwu-Hendry-Ndiaye in mezzo vicino a Vasquez. Senza Ciofani, Tsadjout agirà da punta centrale.

Cambia tutto Tesser per la Coppa, come comunicato in conferenza stampa. Non dovrebbe esserci praticamente nessuno dei ragazzi che qualche giorno fa hanno battuto 5-1 il Como.

PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Ghiglione, Aiwu, Vasquez, Quagliata; Meité, Escalante; Afena-Gyan, Milanese, Buonaiuto; Tsadjout. All. Alvini

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Piacentini, De Maio, Ponsi; Mosti, Magnino, Duca; Giovannini, Marsura; Bonfanti. All. Tesser