Coppa Italia: ciclone Atalanta, goleada anche allo Spezia

19-01-2023 17:06

Dopo gli otto gol alla Salernitana, le cinque reti allo Spezia. L’Atalanta di Gasperini dà un’altra dimostrazione di forza travolgendo in casa per 5-2 i liguri in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Al Gewiss Stadium la partita è splendida e il primo tempo è in altalena: dopo la strepitosa doppietta lampo di Lookman al 10′ e al 12′, gli ospiti reagiscono e dimezzano lo svantaggio al 15′ con Ekdal, al termine di un bel triangolo con Nzola. I bergamaschi allungano di nuovo con Hateboer su sponda di Zapata, ma una rete al 38′ di Verde tiene in vita i bianconeri.

Nella ripresa l’Atalanta fa valere il maggiore tasso tecnico e gestisce la partita, prima di chiuderla al 65′ con il neo entrato Hojlund e al 72′ con l’autogol di Ampadu.

Il 31 gennaio gli orobici si giocheranno con l’Inter a San Siro la qualificazione per la semifinale di Coppa Italia.