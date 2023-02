Coppa Italia, ecco le date delle semifinali: si gioca ad aprile

La Lega serie A ha reso noti i giorni in cui si giocheranno le gare di andata di semifinale di Coppa Italia tra Inter – Juventus e Cremonese – Fiorentina. Cambia anche il calendario della 28ª giornata di serie A.

07-02-2023 17:59

Sono rimaste in quattro a giocarsi la Coppa Italia 2022/23. Le semifinaliste sono, infatti, Inter, Juventus, Cremonese e Fiorentina.

La Lega serie A ha comunicato le date in cui si disputeranno le gara di andate e a seguire le gare di ritorno, chi ne uscirà vincitrice si giocherà l’ultimo atto il 24 maggio.

Il derby d’Italia andrà in scena il 4 aprile alle ore 21 con i bianconeri a disputare il primo match all’Allianz Stadium. Il giorno dopo toccherà a Cremonese – Fiorentina e saranno gli uomini di Ballardini ad ospitare la viola. La sfide di ritorno, ovviamente a campi invertiti, andranno in scena tre settimane più tardi come da calendario. Tutte le gare saranno trasmesse su Canale 5.

La definizione del programma di Coppa Italia porta modifiche anche in serie A. Il turno numero 28 vedrà in anticipo sabato 1 aprile Cremonese – Atalanta (ore 15), Inter – Fiorentina (ore 18) e Juventus – Hellas Verona (ore 20.45).