Coppa Italia femminile: Juve-Inter ai quarti di finale

23-12-2021 15:26

E’ stato effettuato questa mattina il sorteggio dei quarti di finale di Coppa Italia di calcio femminile.

Il passaggio del turno dell’Empoli ha permesso di definire il tabellone della competizione. Gli accoppiamenti dei Quarti di finale sono stati stabiliti in base alla graduatoria che tiene conto dei risultati sportivi della stagione 2020/21: la Roma campione in carica affronterà la rivelazione Como Women, incrociando in un’eventuale semifinale la vincente della sfida tra Fiorentina ed Empoli.

Nell’altra parte del tabellone spazio al derby d’Italia Juventus-Inter e a Milan-Sampdoria.

Le gare d’andata si disputeranno il 29 e 30 gennaio, mentre il ritorno è in programma il 12 e 13 febbraio. Giocheranno il match di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria (Roma, Juventus, Milan e Fiorentina).

