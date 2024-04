Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: orario, formazioni e dove vederla in tv o in streaming

Tutto pronto per la semifinale del torneo tra i gigliati e i bergamaschi: calcio d'inizio alle 21 allo stadio Artemio Franchi, dove vederla in tv

02-04-2024 10:24

Fiorentina e Atalanta si apprestano a sfidarsi in Coppa Italia. La sfida, valida per l’andata della semifinale del torneo, è in programma domani, mercoledì 3 aprile, allo stadio Artemio Franchi, con calcio d’inizio alle 21. Mercoledì 24 aprile, invece, ci sarà il ritorno tra le due squadre, determinando quale avanzerà verso la finale del torneo. La vincente di questa sfida poi affronterà la vincitrice di Juventus-Lazio.

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Atalanta, valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia, è in programma domani, mercoledì 3 aprile, con inizio alle 21. La sfida sarà visibile in diretta tv su Italia 1 e sarà possibile seguirla anche in streaming sull’app Mediaset Infinity, sempre in maniera gratuita.

Partita Coppa Italia 2023/24: Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta Data e orario: mercoledì 3 aprile ore 21:00

mercoledì 3 aprile ore 21:00 Diretta tv: Italia 1

Italia 1 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione della Fiorentina

La Fiorentina punta alla finale di Coppa Italia, con Vincenzo Italiano che ambisce a raggiungere nuovamente l’ultimo atto della competizione, dopo essersi arreso solo davanti all’Inter lo scorso anno. Tuttavia, il momento attuale è piuttosto delicato per i gigliati, che stanno attraversando un calo in campionato e sono ancora scossi dalla perdita del direttore generale Joe Barone. Per la Fiorentina è il momento di ripartire dopo il ko in campionato contro il Milan e lo farà in occasione della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Italiano si affiderà al 4-2-3-1, con Terracciano tra i pali e la difesa composta da Kayode, Ranieri, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo spazio alla coppia Arhur-Bonaventura, mentre i tre dietro Belotti saranno Nico Gonzalez, Sottil e Beltran. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disp.: Martinelli, Parisi, Faraoni, Comuzzo, Quarta, Dodo, Mandragora, Duncan, Maxime Lopez, Barak, Castrovilli, Ikone, Infantino, Kouame, Nzola. All.: Italiano.

La probabile formazione dell’Atalanta

Ghiotta chance anche per l’Atalanta di Gasperini, in ottimo stato di forma in campionato. I nerazzurri arrivano alla semifinale di Coppa Italia dopo la vittoria esterna per 0-3 contro il Napoli di Calzona. Tuttavia, proprio l’allenatore piemontese seguirà la partita dalla tribuna del Franchi a causa della squalifica. Assenti anche De Ketelaere per una distrazione all’adduttore lungo sinistro riportata nel ritiro con la sua Nazionale, insieme a Scalvini, alle prese con l’infortunio al flessore sinistro. Recuperato, invece, Zappacosta, uscito al “Maradona” dopo una botta al ginocchio.

Gasperini si affiderà al 3-4-1-2, con Carnesecchi tra i pali e la difesa composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac. A centrocampo spazio a Holm, De Roon, Ederson e Ruggeri. Si dovrebbero vedere dal primo minuto Lookman, in coppia con Scamacca, e Koopmeiners, partiti dalla panchina nella sfida contro il Napoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Palomino, Toloi, Scalvini, Zappacosta, Pasalic, Hateboer, Miranchuck, Adopo, Toure. All.: Gasperini.

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: la designazione arbitrale

Ad arbitrare la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta sarà Mariani, coadiuvato dagli assistenti Berti e Scatragli, insieme al quarto uomo Sacchi. Al VAR ci sarà Marini, mentre all’AVAR ci sarà Sozza.