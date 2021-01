Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Juventus-SPAL

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SPAL:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Vicari, Okoli, Ranieri; Dickmann, Sal. Esposito, Missiroli, Sernicola, Seck; Brignola, Floccari.

L’Inter ha avuto la meglio sul Milan nel tesissimo Derby di Coppa Italia. Ora i nerazzurri aspettano la propria avversaria per la semifinale che di fatto uscirà dalla sfida tra Juventus e SPAL, quest’ultima unica squadra di Serie B arrivata fino agli ottavi del torneo.

Pirlo sceglie Morata con Kulusevski, mentre Cristiano Ronaldo non è stato convocato per il match. RAmsey e Bernardeschi sono gli esterni di centrocampo, dal 1′ in mezzo il giovane Fagioli insieme a Rabiot. Tra i pali c’è Buffon, difeso da Dragusin, De Ligt, Demiral e Frabotta.

Marino risponde scegliendo Brignola con Floccari nel suo 3-5-2, in cui Berisha giocherà in porta, con la retroguardia composta da Okoli, Vicari e Ranieri. Interni Missiroli, Esposito e Sernicola, sulle fasce di centrocampo giocano Seck e Dickmann.

OMNISPORT | 27-01-2021 19:52