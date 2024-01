Coppa Italia, Milan-Atalanta: info, orari, formazioni e dove vederla in tv o streaming

Il Milan affronta l'Atalanta nella sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia: le possibili scelte di Pioli e Gasperini per la sfida in programma a San Siro

09-01-2024 16:00

É il momento dei quarti di finale di Coppa Italia 2023/24 per Milan e Atalanta. Le due squadre si affronteranno domani, mercoledì 10 gennaio, sotto i riflettori di San Siro. Sarà calcio d’inizio alle 21. Chi avrà la meglio nel confronto affronterà in semifinale la vincente di Bologna-Fiorentina.

Coppa Italia, Milan-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Milan e Atalanta, in programma domani, mercoledì 10 gennaio, andrà in scena a San Siro, con fischio d’inizio alle 21. La gara tra i rossoneri e nerazzurri così come tutti gli altri appuntamenti del torneo tricolore, sarà visibile in diretta tv sui canali Mediaset. La sfida sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia: Milan-Atalanta

Milan-Atalanta Data e orario: mercoledì 10 gennaio ore 21

mercoledì 10 gennaio ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione del Milan

Il Milan si tuffa nell’appuntamento di Coppa Italia dopo il successo per 0-3 contro l’Empoli in campionato. Stefano Pioli farà affidamento al 4-2-3-1, con Mike Maignan tra i pali. In difesa non ci sarà Florenzi a causa di un affaticamento muscolare e probabilmente riposerà anche Kjaer. Dunque, spazio a Calabria a destra, mentre a sinistra c’è il ballottaggio tra Jimenez e Bartesaghi. Nel cuore della difesa spazio a uno tra Simic e Gabbia, insieme a Theo Hernandez. In mediana, invece, potrebbe ritornare Musah dal primo minuto insieme a Reijnders. Davanti, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, mentre come centravanti dovrebbe riposare Giroud: al posto del francese ci sarà Jovic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernández, Álex Jiménez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Jović. All.: Pioli.

La probabile formazione dell’Atalanta

D’altra parte, l’Atalanta è reduce dal pareggio per 1-1 all’Olimpico contro la Roma. Gasperini si affiderà al 3-4-1-2, con Carnesecchi in porta e il terzetto difensivo composto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo, invece, spazio a Zappacosta, De Roon, Koopmeiners e Ruggeri. Ederson agirà alle spalle del tandem offensivo composto dall’ex di turno De Ketelaere e Scamacca.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Scamacca, De Ketelaere. All.: Gasperini.

La designazione arbitrale

A dirigere il match tra Milan e Atalanta sarà l’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Di Monte. Il Quarto Ufficiale sarà Ferrieri Caputi, mentre al VAR Valeri e all’AVAR Di Martino.

I precedenti

Il Milan, dopo essere rimasto imbatuto nelle prime sette gare di Coppa Italia con cinque vittorie e due pareggi, ha perso due delle ultime quattro sfide disputate contro l’Atalanta. La più recente è proprio nel match di ritorno dei quarti di finale dell’edizione 2000/02, dove i rossoneri uscirono sconfitti dal Gewiss Stadium con il risultato finale di 2-1: dopo il botta e risposta tra Nappi e Boban, fu Doni a segnare la rete decisiva. Nonostante questo, il Milan è riuscito a passare il turno per effetto del 4-2 conquistato all’andata.