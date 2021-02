Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0: le pagelle

Finisce in parità il match tra Napoli e Atalanta, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia: meglio i bergamaschi, ma non arriva la stoccata vincente complice anche la bella gara di Ospina tra i pali. Buona prima frazione di gioco, meno intensa la seconda parte.Tutto rimandato al ritorno tra sette giorni a Bergamo al Gewiss Stadium.

Gattuso manda in campo gli azzurri con il 3-4-3 disponendosi praticamente a specchio alla formazione di Gasperini.

Parte bene il Napoli e ci prova con Insigne due volte, ma senza fortuna. L’Atalanta guadagna campo e si fa minacciosa dalle parti di Ospina con Muriel e Zapata. L’occasione più ghiotta per gli orobici capita al 22′: Muriel imbecca Pessina che prova la conclusione ma Ospina in uscita respinge, sulla ribattuta Freuler calcia ma poi Di Lorenzo respinge.

Poco dopo ancora Atalanta pericolosa, ma Toloi, solo davanti a Ospina, spreca tutto. Il Napoli va in difficoltà non riuscendo a rendersi pericolosa. L’Atalanta sale in cattedra e va ancora vicino al gol: ci prova Gosens, Muriel e Zapata, ma senza fortuna. Poco prima del riposo, guizzo del Napoli con Demme, ma il suo diagonale finisce a lato.

Nella ripresa Atalanta parte subito forte: un rimpallo libera in area Muriel, ancora reattivo Ospina nell’uscita che chiude lo specchio. Il Napoli ci prova, ma è sempre l’Atalanta a far la gara: poco dopo l’ora di gioco è ancora pericoloso Zapata, ma Ospina si oppone.

Gattuso cambia facendo uscire Politano e Insigne ed inserendo Elmas e Zielinski. Cambia anche Gasperini mettendo Pasalic e Ilicic per Pessina e Muriel. Le due squadre sono stanche e anche nel finale di gara succede poco. Tutto si deciderà tra una settimana, ma l’auspicio è che lo spettacolo in campo sia ben diverso da quello visto a Napoli.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-ATALANTA 0-0

NAPOLI (3-4-3): Ospina 7; Maksimovic 6, Manolas 6, Koulibaly 6; Di Lorenzo 5,5, Bakayoko 5,5, Demme 5,5 (66′ Elmas 5,5), Hysaj 5,5; Politano 5,5 (66′ Petagna 5,5), Lozano 5 (82′ Osimhen s.v.), Insigne 5,5 (69′ Zielinski 5,5). Allenatore: Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6,5, Romero 6, Djimsiti 6,5; Maehle 5,5, De Roon 6, Freuler 6, Gosens 6,5; Pessina 5,5 (74′ Pasalic); Muriel 6 (74′ Ilicic), Zapata 6 (80′ Lammers s.v.). Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Romero (A), Koulibaly (N)

Espulsi: –

OMNISPORT | 03-02-2021 23:00