Coppa Italia, domani Napoli-Frosinone: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

18-12-2023 17:00

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Tutto pronto per l’esordio del Napoli in Coppa Italia. I partenopei domani, martedì 19 dicembre, affronteranno il Frosinone negli ottavi di finale del torneo. Allo stadio Diego Armando Maradona sarà calcio d’inizio alle 21. I ciociari arrivano alla sfida contro gli azzurri dopo la vittoria per 1-0 contro il Pisa e il successo per 1-2 contro il Torino: chi avrà la meglio affronterà la vincente tra Juventus e Salernitana.

Napoli-Frosinone, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Frosinone, in programma domani, martedì 19 dicembre, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d’inizio alle 21. Le gare di Coppa Italia verranno trasmesse sui canali Mediaset, dunque la sfida verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguirla in streaming scaricando l’applicazione Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia: Napoli-Frosinone

Napoli-Frosinone Data e orario: martedì 19 dicembre ore 21

martedì 19 dicembre ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione del Napoli

Il Napoli arriva al primo impegno in Coppa Italia dopo il successo in campionato contro il Cagliari (2-1) e dopo la qualificazione in Champions League con la vittoria per 2-0 contro il Braga. Per la sfida contro il Frosinone, Walter Mazzarri adopererà un ampio turnover: in difesa possibile chance a Zanoli e Mario Rui come terzini e la coppia centrale formata da Ostigard e Juan Jesus, a protezione dell’estremo difensore Gollini. Spazio a Lobotka in regia, con Cajuste e Gaetano nel ruolo di mezzali: non si esclude la possibilità di vedere Demme. In attacco, il tridente formato da Lindstrom, Simeone e Raspadori.

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, Østigård, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. All.: Mazzarri.

La probabile formazione del Frosinone

Momento complicato in casa Frosinone dopo aver conquistato solo un punto nelle ultime tre gare di campionato. Nell’ultimo turno, la squadra di Di Francesco è uscita sconfitta dal Via del Mare nella sfida contro il Lecce (2-1). Per la sfida contro i partenopei, anche l’allenatore di Pescara farà riposare alcuni titolari. Tra i pali c’è la possibilità di vedere Frattali, con la difesa composta da Monterisi, Okoli, Romagnoli e Oyono, quest’ultimo in ballottaggio con Lirola. A centrocampo, Lulic e Gelli con Bourabia centrale, mentre in attacco possibilità di vedere il tridente Soulé, Cuni e Caso.

Frosinone (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Lulic, Bourabia, Gelli; Soulé, Cuni, Caso. All.: Di Francesco.

I precedenti

Nella loro storia, Napoli e Frosinone si sono sfidate dieci volte e mai nessuna volta in Coppa Italia. Partenopei e ciociari, però, si sono affrontate in occasione della Coppa Italia di Serie C nell’edizione 2006/07, dove gli azzurri ebbero la meglio con il risultato finale di 3-1. In tutti e dieci i precedenti, il Frosinone non è riuscito mai a trovare la vittoria: il bilancio, infatti, è di otto vittorie in favore del Napoli e due pareggi.