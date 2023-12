Coppa Italia, Fiorentina-Parma: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

La squadra di Vincenzo Italiano e la capolista della Serie B si affronteranno per l'accesso ai quarti di finale del torneo: le possibili scelte degli allenatori.

05-12-2023 17:00

Scatta il conto alla rovescia per gli ottavi di Coppa Italia. Domani, mercoledì 6 dicembre, si affronteranno Fiorentina e Parma: allo stadio Artemio Franchi sarà calcio d’inizio alle 21. I Viola, dopo che nella scorsa edizione della competizione sono stati sconfitti dall’Inter nell’ultimo atto, quest’anno accedono al torneo come testa di serie. D’altra parte, la capolista della Serie B ha vinto prima al San Nicola contro il Bari e, dopo contro il Lecce al Via del Mare. Chi avrà la meglio nella sfida a eliminazione diretta incontrerà la vincente tra Inter e Bologna.

Coppa Italia, Fiorentina-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Parma, valida per gli ottavi di Coppa Italia, andrà in scena all’Artemio Franchi con palla al centro alle 21. La sfida sarà visibile in diretta tv su Italia 1, al canale 6 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app di Mediaset Infinity.

Partita Coppa Italia: Fiorentina-Parma

Fiorentina-Parma Data e orario: mercoledì 6 dicembre ore 21

mercoledì 6 dicembre ore 21 Diretta tv: Italia 1

Italia 1 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La formazione della Fiorentina

La squadra di Vincenzo Italiano arriva all’impegno di Coppa Italia dopo la vittoria in campionato per 0-3 contro la Salernitana. Sguardo al torneo, i viola vanno a caccia della seconda finale della competizione e riscattarsi dopo il ko dello scorso anno contro l’Inter all’Olimpico.

Per la sfida contro gli uomini di Fabio Pecchia, Italiano potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Christensen tra i pali e la difesa composta da Pierozzi, Mina, Martinez Quarta e Parisi. Spazio ai mediani Lopez e Mandragona, alle spalle delle ali Nico Gonzalez e Kouamè e di Barak nel ruolo di playmaker. Spazio al centravanti Nzola.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Mina, Martinez Quarta, Parisi; Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola. All.: Italiano.

La formazione del Parma

Il Parma, capolista nel campionato di Serie B, è reduce dalla vittoria di misura in extremis contro lo Spezia. La squadra di Pecchia è arrivata agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver superato due turni, conquistando la vittoria prima contro il Bari (0-3) dopo contro il Lecce (2-4).

L’allenatore di Formia, per la sfida contro la Fiorentina, potrebbe affidarsi anche lui al 4-2-3-1. Corvi tra i pali e la difesa composta dai terzini Ansaldi e Coulibaly, insieme ai centrali Delprato e Osorio. In mediana Bernabè e Begic, alle spalle di Partipilo, Bonny e Hainaut. La punta potrebbe essere Charpentier.

Parma (4-2-3-1): Corvi; Ansaldi, Delprato, Osorio, Coulibaly; Bernabé, Begic; Partipilo, Bonny, Hainaut; Charpentier. All.: Pecchia.