Serie B 15° giornata risultati: Palermo-Catanzaro 1-2, Iemmello e Biasci gelano il Barbera. La classifica

Il Catanzaro imbriglia il Palermo: doppio vantaggio con i due bomber. Iemmello in gol al 44' del primo tempo, Biasci al 4' della ripresa. Accorcia Stulac. Calabresi terzi in classifica con 27 punti

01-12-2023 22:28

ll Catanzaro sbanca il Barbera. I calabresi di Vivarini battono il Palermo per 2-1, decidono le reti – a fine primo tempo e inizio ripresa – del duo d’attacco ospite. La sblocca Pietro Iemmello con un tocco da distanza ravvicinata, raddoppia Tommaso Biasci con un tap in su contropiede. L’acuto del neoentrato Stulac nel finale non basta.

La classifica continua a sorridere ai giallorossi che si portano a quota 27 punti e raggiungono il terzo posto provvisorio della graduatoria di cadetteria. Il sogno, cominciato con la promozione in serie B di qualche mese fa pare proprio non volersi arrestare. Pensare in grande a volte è un azzardo ma non pare proprio essere il caso del Catanzaro.

Palermo-Catanzaro 1-2: Iemmello, Bisci e Stulac

Al Barbera, il Catanzaro non mostra timore reverenziale, del resto la classifica die che i giallorossi non ne hanno motivo: grande impatto con la cadetteria e quinto posto in condivisione – prima del via – proprio con il Palermo, a quota 24. La sfida contro i rosanero vale l’imbocco principale per puntare verso le prime della classe.

Primo pericolo ospite al 4′: Ghion libera Biasci che, da ottima posizione, chiama Pigliacelli all’intervento in tuffo. Non è che l’inizio di un progressivo forcing degli uomini di mister Vivarini, ancora in attacco e di nuovo al tiro al 15′: Sounas si veste da assistman e serve a Katseris una gran palla che, da posizione defilata, il difensore di fascia prova a sfruttare ma trova di nuovo la grande risposta di Pigliacelli.

Capitan Brunori prova a scuotere i suoi tra il 20′ e il 30′: sono le sue iniziative personali a dare linfa alla manovra dei padroni di casa che si inceppa sula tre quarti, fa tutto bene – il Palermo – prima di sbattere contro il muro difensivo dei calabresi.

Una conclusione per il Catanzaro a ridosso del 40′, due volte al tiro il Palermo: prima Scognamillo mette i brividi a al tifo locale con un piatto su azione di corner ma la palla finisce di poco alta; poi Mancuso esalta il Barbera in due circostanze. Al 37′ calcia al volo da dentro l’area e chiama Fulignati alla parata plastica al 41′ manca di un nulla il tocco da distanza ravvicinata, a porta spalancata.

Chi non perdona è Pietro Iemmello che, da rapace d’area, tocca quel tanto che basta un pallone che la retroguardia rosanero non riesce a bloccare. Il vantaggio ospite rompe l’equilibrio nel finale di primo tempo.

Bastano 4′ della ripresa e i calabresi la blindano: azione di ripartenza impostata dalla mediana e finalizzata da Biasci che, dopo la prima respinta di Pigliacelli, trova il tap in vincente. Gara in controllo per gli ospiti a fronte di un Palermo che fatica a ingranare e non riesce a conservare la necessaria lucidità in fase di costruzione.

Hansen e Marconi provano a dimezzare lo svantaggio ma le rispettive conclusioni peccano di imprecisione. Al 25′ è Fulignati a salvare i suoi con una prodezza: botta di Henderson, l’estremo si supera con un colpo di reni.

Chi prova a riaprire la partita è Stulac: 3′ dall’ingresso in campo gli bastano per raccogliere un cross di Valente e anticipare tutta la difesa ospite. Il gol della bandiera, tuttavia, dimezza ma non stravolge. Al triplice fischio il Catanzaro ha sbancato il Barbera.

Le partite della 15a giornata

Lo scontro a distanza tra le due capolista, Venezia e Parma, prosegue sabato 2 dicembre: lagunari in casa, ospitano l’Ascoli che necessita di punti per scrollarsi dalla zona pericolante che si affaccia ai play out. Parma atteso dallo Spezia e chiamato a riscattare le scialbe prestazioni delle ultime due giornate che ai ducali hanno fruttato un solo punto.

Per la Feralpisalò ostacolo Cittadella: i lombardi, fanalino di coda della cadetteria, non possono concedersi passi falsi al cospetto di una compagine rodata – ormai una certezza della categoria – e in lizza per i play off. Il derby emiliano tra Reggiana e Modena è una tripla d’obbligo, tra Pisa e Cremonese altra sfida delicata in cui occorrerà capire se, e quanto, le voci di un coinvolgimento di Massimo Coda nel nuovo filone delle scommesse online dei calciatori inciderà, o meno, sul bomber grigiorosso.

Domenica 3 dicembre dalle 16.15 il trittico di incontri che metteranno in archivio il turno: Brescia-Sampdoria è, allo stato attuale, uno scontro diretto tra compagini che vogliono evitare di restare invischiate nei bassifondi della classifica. Il Bari a Lecco dovrà misurare le sue reali ambizioni contro una neopromossa che sta ingranando. Il Como, che staziona ai piani alti, dovrà pesare il valore della classifica attuale contro un avversario ostico quale è il Sudtirol.

Risultati e programma della 15a giornata

Venerdì 1 dicembre ore 20.30

Palermo-Catanzaro 1-2

Marcatori: 44′ pt Iemmello (C), 4′ st Biasci (C), 38′ st Stulac (P)

Sabato 2 dicembre ore 14

Cosenza-Ternana

Feralpisalò-Cittadella

Modena-Reggiana

Pisa-Cremonese

Venezia-Ascoli

Sabato 2 dicembre ore 16.45

Spezia-Parma

Domenica 3 dicembre ore 16.15

Brescia-Sampdoria

Lecco-Bari

Sudtirol-Como

La classifica aggiornata

Classifica: Venezia e Parma 30, Catanzaro 27, Cremonese 25, Como 25, Palermo 24, Modena 23, Cittadella 22, Cosenza 19, Bari 18, Pisa e Sudtirol 17, Sampdoria e Reggiana 16, Brescia 15, Ascoli e Lecco 13, Spezia 10, Ternana 8, FeralpiSalò 7.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

La classifica marcatori

In testa alla classifica resta Massimo Coda della Cremonese con 9 gol realizzati, alle sue spalle a quota 8 Daniele Casiraghi del Sudtirol. Al terzo posto l’attaccante polacco del Parma, Bendyczak, con 7 segnature seguito da Mendes e Man con 6 centri a testa.

La classifica marcatori completa della serie B