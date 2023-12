Serie B, Bari: De Laurentiis vende a un fondo americano? Il presidente del Lecco, Di Nunno: "Contatti avviati"

Trattative in corso tra i De Laurentiis e un fondo americano per la cessione del Bari: lo assicura il presidente del Lecco, Di Nunno, alla vigilia del match di Serie B.

02-12-2023 17:20

Alla vigilia di Bari-Lecco, sfida molto importante valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, il presidente della matricola lombarda, Paolo Di Nunno, racconta di trattative in corso per la cessione del club pugliese. Da una parte la famiglia De Laurentiis, dall’altra un fondo americano interessato all’acquisto di una delle società più seguite del Meridione. Verità o semplici indiscrezioni? Per il vulcanico Di Nunno, i contatti ci sono stati.

Bari in vendita: la rivelazione di Di Nunno

In un’intervista concessa all’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno, Di Nunno dà nuovi dettagli rispetto a quanto confidato qualche tempo fa, alla Gazzetta del Mezzogiorno, sulla possibile cessione del Bari:

Sono voci di corridoio, indiscrezioni. Pare che ci sia un fondo americano disposto a rilevare il club biancorosso. Da quanto ne so, ci sarebbero già stati dei contatti. Ma da qui a dire se la cosa abbia un fondamento oppure no, se la trattativa possa andare in porto ce ne corre. Ho fatto una mia previsione sul valore del Bari attuale, tenuto anche conto dell’importanza della piazza e dell’affluenza del pubblico. Siamo intorno ai 50 milioni. Se poi il Bari dovesse tornare in A, il valore potrebbe raggiungere anche i 100 milioni. Ma è una stima del tutto personale.

Il no del sindaco a Di Nunno e il sì a De Laurentiis

Qualche anno fa tra gli imprenditori interessati al Bari c’era lo stesso Di Nunno, che poi ha virato sul Lecco:

Preparai la documentazione necessaria che sottoposi anche all'attenzione del sindaco Decaro. Scelsero i De Laurentiis. Presi atto della decisione, senza battere ciglio. Volevo riportare il Bari in B. Non ho alcun rimpianto, ormai è acqua passata. Il mio cuore e la mia testa ora sono solo per il Lecco che lotterà per raggiungere la salvezza. I miei giocatori sanno quello che devono fare e devono dare in campo. Per questo abbiamo vinto i playoff di serie C.

Serie B, Bari-Lecco: la posta in palio è altissima

Se a Lecco, dopo le turbolenze estive, le cose si sono rimesse a posto, a Bari la situazione è ancora esplosiva. Tra i tifosi e la proprietà non sembra più esserci feeling. Di Nunno, invece, non cova rivincite: