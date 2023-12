Europa League e Conference: Atalanta qualificata, Roma e Fiorentina prime se...gli scenari

Tutti gli scenari per le italiane e il riassunto dell'ultima giornata di Europa League e Conference: la situazione di Atalanta, Roma e Fiorentina

01-12-2023 13:00

Ed anche la quinta giornata di Europa League e Conference League se n’è andata. Non restano che 90 minuti alle italiane per centrare l’obiettivo della qualificazione: ancora suspense per i giallorossi che dovranno vincere e sperare nel ko dello Slavia Praga, ai viola invece basterà un pareggio contro il Ferencvaros. Per quanto riguarda l’Atalanta, invece, l’obiettivo qualificazione agli ottavi è già arrivato dopo il pareggio per 1-1 con lo Sporting Lisbona. Tutti i possibili scenari per le italiane e il riassunto dell’ultima giornata di Europa League e Conference.

Roma in corsa per il passaggio agli ottavi di Europa League

La Roma si trova in una posizione delicata nel girone G di Europa League dopo il pareggio fuori casa per 1-1 con il Servette e la vittoria dello Slavia Praga (3-2 contro lo Sheriff). Le polemiche post gara di Mourinho rivolte alle sue riserve non hanno fatto altro che peggiorare gli umori: adesso i giallorossi – attualmente al secondo posto nel girone – saranno costretti a vincere contro lo Sheriff Tiraspol nell’ultimo turno. Per conquistare il primo posto e evitare gli spareggi di metà febbraio con le “retrocesse” dalla Champions League, sarà necessario sperare anche nella sconfitta dello Slavia.

In caso di vittoria della Roma e pareggio degli avversari cechi, la differenza reti diventerà cruciale, considerando che gli scontri diretti sono in equilibrio. Al momento, lo Slavia Praga ha un vantaggio di +9, mentre la Roma è a +5. In tutti gli altri scenari, i giallorossi si classificheranno al secondo posto.

Fiorentina: sfida per il primo posto nel girone di Conference

La Fiorentina è alle prese con una situazione simile nella Conference League, dopo la vittoria per 2-1 contro il Genk. Nell’altra gara del girone, un gol all’ultimo del Ferencvaros di Dejan Stanković contro il Cukaricki ha portato gli ungheresi alla vittoria per 2-1 e negato il primo posto matematico alla Fiorentina.

In virtù di questo risultato, la Fiorentina, già qualificata, arriva prima nel girone se vince o pareggia con il Ferencvaros. In caso di sconfitta, arriva seconda. Ricordiamo che il primo posto sancisce l’accesso diretto agli ottavi di Conference, evitando i playoff contro le terze classificate in Europa League.

L’Atalanta festeggia il passaggio agli ottavi di Europa League

La prima italiana a festeggiare dopo le gare di ieri sera è l’Atalanta: col pari contro lo Sporting Lisbona (1-1) si è già garantita l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Il primato del girone è già garantito per i bergamaschi in quanto, sebbene la distanza dello Sporting dall’Atalanta sia di soli tre punti, nella gara d’andata gli uomini di Gasperini hanno vinto fuori casa per 2-1 contro i portoghesi.

Il primato in classifica consentirà all’Atalanta di tornare in campo in Europa direttamente a inizio marzo ed evitare gli spareggi di metà febbraio con le “retrocesse” dalla Champions League.