Europa League, risultati e classifiche: De Zerbi vince ancora, avanti Friburgo e West Ham

Si gioca la quinta giornata dell’Europa League: i risultati e le classifiche di tutti i gironi della competizione europea che vede in campo anche Roma e Atalanta

30-11-2023 20:56

Si scende in campo per la quinta giornata. L’Europa League riparte con una giornata molto interessante perché ora non si può più sbagliare. A una giornata dal termine dei gironi, gli scontri si fanno sempre più “urgenti” e con le squadre alla ricerca dei punti per ottenere il pass qualificazione.

Avanti Brighton, Friburgo e West Ham

L’Atalanta ha passato il turno in seguito al pareggio casalingo contro lo Sporting: è bastato il gol di Scamacca agli orobici. Avanti anche il Brighton di De Zerbi, 1-0 in casa dell’Aek, e si assicura quantomeno i playoff. Bene anche Friburgo e West Ham, che si giocheranno il primo posto nell’ultimo turno. Vincono anche Sparta Praga e Rennes, con i francesi che saranno almeno secondi nel girone.

Europa League: risultati e classifiche

GRUPPO A

Tsc-West Ham 0-1

marcatori: 89′ Soucek

Friburgo-Olympiacos 5-0

marcatori: 3′ 8′ 36′ Gregoritsch, 42′ Sildillia, 77′ Doan Forse ti può interessare Pagelle di Atalanta-Sporting 1-1: Scamacca segna e spreca, giallo Koopmeiners, Djimsiti da incubo Top e flop della partita Atalanta-Sporting, valevole per la 5° giornata di Europa League 2023/2024: Scamacca segna un gran gol ma ne sbaglia uno facilissimo. Edwards cambia il match Classifica: West Ham 12, Friburgo 12, Olympiakos 4, Tsc 1

GRUPPO B

Aek-Brighton 0-1

marcatori: 55′ Joao Pedro rig.

Marsiglia-Ajax ore 21

marcatori:

Classifica: Brighton 10, Marsiglia 8, Aek 4, Ajax 2

GRUPPO C

Sparta Praga-Betis 1-0

marcatori: 54′ Haraslin

Rangers-Aris ore 21

marcatori:

Classifica: Betis 9, Rangers 7, Sparta Praga 7, Aris 3

GRUPPO D

Atalanta-Sporting 1-1

marcatori: 23′ Scamacca, 56′ Edwards

Sturm Graz-Rakow Czestochowa 0-1

marcatori: 81′ Yeboah

Classifica: Atalanta 11, Sporting 8, Sturm 4, Rakow 4

GRUPPO E

Liverpool-Lask ore 21

marcatori:

Tolosa-Royale Union SG ore 21

marcatori:

Classifica: Liverpool 9, Tolosa 7, Union Sg 4, Lask 3

GRUPPO F

M. Haifa-Rennes 0-3

marcatori: 29′ Terrier, 47′ Gouiri, 93′ Rieder

Villarreal-Panathinaikos ore 21

marcatori:

Classifica: Rennes 12, Villarreal 6, Panathinaikos 4, M.Haifa 1

GRUPPO G

Servette-Roma ore 21

marcatori:

S. Tiraspol-Slavia Praga ore 21

marcatori:

Classifica: Slavia Praga 9, Roma 9, Servette 4, Tiraspol 1

GRUPPO H

Hacken-Bayer Leverkusen ore 21

marcatori:

Molde-Qarabag ore 21

marcatori:

Classifica: Leverkusen 12, Qarabag 6, Molde 6, Hacken 0