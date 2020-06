Coppa Italia: Rai sceglie erede di Franco Lauro come conduttore

Stanno scaldando i motori anche le tv in vista della ripresa del calcio: Sky e Dazn faranno gli straordinari per trasmettere le 124 partite di serie A che mancano alla fine della stagione (e offriranno anche i consueti approfondimenti oltre alle dirette), Mediaset punta tutto su Pressing con Giorgia Rossi la domenica sera, e la Rai? Anche in Viale Mazzini si sta approntando un piano per coprire la calda estate del calcio, tanto più che sarà proprio Rai1 a battezzare la ripresa con la diretta delle due semifinali di ritorno di coppa Italia.

La coppa Italia in chiaro su Rai1

Manca solo l’ufficialità ma si ripartirà con Juventus-Milan (andata 1-1) in diretta su Rai1 venerdì 12 giugno e Napoli-Inter (andata 1-0) in diretta su Rai1 sabato 13 giugno, mentre la finale è prevista dall’Olimpico mercoledì 17 giugno.

La Rai sceglie l’erede di Franco Lauro

I telecronisti delle semifinali saranno Alberto Rimedio e Stefano Bizzotto ma bisogner trovare un conduttore in studio che sostituisca Franco Lauro, scomparso il 14 aprile scorso. Questo il dubbio. La certezza è il moviolista Tiziano Pieri, mentre in studio, come opinionista, potrebbe esserci il Campione del Mondo ‘82 Paolo Rossi, che si sta riprendendo da un infortunio. Stando a La Gazzetta dello Sport, due sono i nomi in lizza per prendere il posto di Lauro: Marco Lollobrigida e Simona Rolandi.

Chi è Simona Rolandi

Simona Rolandii conduce attualmente insieme ad Enrico Varriale tutte le domeniche 90° Minuto (diretta). E’ nata nel 1973 a Roma, è un’ex pallavolista e dopo aver conseguito una laurea in Economia e Commercio, ha studiato giornalismo radiotelevisivo a Perugia e dal 2010 è diventata uno dei volti di Rai Sport più noti, conducendo Dribbling, Stadio Sprint, La domenica sportiva, Replay oltre alle Olimpiadi, in particolare quelle di Pechino e Londra.

Chi è Marco Lollobrigida

Marco Lollobrigida, romano, entra in Rai nel 2001. Nel 2012 ottiene il ruolo come telecronista degli Europei e poi commenta le partite dei Mondiali 2014. Diventa conduttore del programma Calcio Champagne e nel 2019 è al timone del programma La Domenica Sportiva, insieme alla giornalista Giorgia Cardinaletti.

SPORTEVAI | 04-06-2020 11:31