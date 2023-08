Coppa Italia risultati primo turno: Torino avanti a fatica, Samp ai rigori, avanza la Cremonese

Il Torino fa una gran fatica a superare il turno in Coppa Italia con Ilic che segna il gol decisivo a 5’ dalla fine. La Sampdoria avanza ai rigori, la Cremonese elimina il Crotone ai supplementari

14-08-2023 23:55

Ultima giornata del primo di turno di Coppa Italia ed altra tornata di battaglie, gol e sorprese. Il Torino di Juric deve sudare fino alla fine per avere la meglio di una Feralpisalò che ha giocato una gara di grande compattezza. L’avventura di Pirlo sulla panchina della Sampdoria comincia con un risultato positivo, passaggio del turno contro il solido Sudtirol che arriva però soltanto ai calci di rigore.

Torino, che fatica contro la FeralpiSalò

Il Torino fa più fatica del previsto per avere la meglio della Feralpisalò. La squadra di Juric va subito sotto: al 17’ è Di Molfetta a portare in vantaggio la squadra ospite. I granata però non perdono la concentrazione è dopo 5’ trovano il pareggio con Voivoda. La squadra di Juric comincia un assedio verso la porta avversaria ma senza successo. Quando il match sembra indirizzato al supplementare arriva il gol di Ilic che permette di conquistare il passaggio del turno.

Spezia, gol e spettacolo: il Venezia esce solo ai rigori

Termina ai calci di rigore anche il match tra Spezia e Venezia. I liguri passano in vantaggio con Antonucci nel primo tempo e danno la sensazione di essere in controllo ma nella ripresa arriva il pareggio di Pohjanpalo. Passano solo 6’ e Moro riporta in avanti lo Spezia dal dischetto. La squadra lagunare lotta fino alla fine e a 9’ dal termine trova ancora una volta il pareggio con il rigore di Gytkjaer. Si va ai supplementari dove la situazione di parità non si sblocca. Alla lotteria dei rigori a Venezia è fatale il tiro dal dischetto sbagliato da Zampano.

Sampdoria, avanti solo ai rigori: eliminato il Sudtirol

Gara difficilissima per la Sampdoria che sblocca il risultato al 17’ grazie a un bell’inserimento di Leris. La squadra di Pirlo dà la sensazione di poter controllare il match ma propio allo scadere del primo tempo una disattenzione difensiva permette a Casiraghi di trovare il gol del pareggio. Nella ripresa il Sudtirol cede ai padroni di casa il pallino del gioco ma nonostante una buona mole di gioco il gol non arriva. Nel supplementare sono gli ospiti che vanno vicini al gol. Si arriva ai calci di rigore e si va ad oltranza, l’ex genoano Masiello sbaglia e Murru manda i suoi ai sedicesimi.

Crotone da battaglia, la Cremonese avanza ai rigori

Anche per la Cremonese il passaggio al turno successivo di Coppa Italia non arriva durante i 90’ regolamentari. E’ il Crotone che sblocca per primo il risultato con Tumminiello; la reazione dei padroni di casa arriva al 30’ con Afena-Gyan. La squadra di casa controlla il match ma non riesce a trovare il vantaggio e soltanto nel supplementare prima Vasquez e poi Pickel trovano i gol che valgono la qualificazione.