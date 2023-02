Coppa Italia: splendida impresa di Brescia, Virtus battuta in finale

La Germani ha vinto la Coppa Italia 2023: è il suo primo trofeo della storia

19-02-2023 20:20

La Germani Brescia ha vinto la Coppa Italia di basket 2023: la squadra di coach Magro ha superato in finale la favoritissima Virtus Bologna, battuta al PalaAlpitour di Torino con il punteggio di 84-76. E’ il primo torneo della storia per la Leonessa.

Resta stregata la Coppa Italia sia per Sergio Scariolo, che non l’ha mai vinta in carriera, sia per le stesse V Nere, che hanno conquistato il trofeo per l’ultima volta nel lontano 2002.

Primo tempo superlativo della Germani, che all’intervallo chiude sul +10 (40-30) brillando soprattutto in difesa. La Leonessa anche nel terzo parziale continua a volare portandosi sul massimo vantaggio di +18, poi arriva l’attesa reazione della Virtus, soprattutto grazie a Belinelli che con le sue triple tiene ancora viva la partita. Nel finale Della Valle (top scorer con 26 punti) trascina Brescia alla vittoria.

Per Bologna Belinelli 24 punti, 12 punti per Shengelia, 11 per Mickey e 10 per Hackett. Nella Germani oltre a Della Valle c’è Petrucelli con 13.