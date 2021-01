Coppa Italia, un turno di stop per Donnarumma: niente derby ai quarti

Il Milan ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia non senza soffrire: per avere la meglio sul Torino sono stati necessari i calci di rigore che hanno sorriso ai rossoneri.

L’unica nota negativa della serata è stata rappresentata dall’espulsione comminata a Gianluigi Donnarumma, reo di aver rivolto un insulto all’arbitro direttamente dalla panchina: il Giudice Sportivo lo ha squalificato per un turno, come da previsione.

Ciò significa che ‘Gigio’ non potrà essere a disposizione di Pioli per il derby con l’Inter e che a difendere i pali della porta milanista sarà Tatarusanu, protagonista con il rigore parato a Rincon nella lotteria finale.

Una gara di stop anche per Filip Djuricic, espulso in Sassuolo-SPAL, e per Daniele Croce, collaboratore di Marco Giampaolo, allontanato per aver proferito un’espressione irriguardosa nei confronti di un componente della panchina avversaria.

OMNISPORT | 15-01-2021 17:06