Le gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia hanno collezionato gol ed emozioni e decretato chi continuerà a contendersi quest’ambito trofeo. I prossimi turni saranno di scena a marzo.

09-02-2023 08:45

Le magnifiche quattro di Coppa Italia Women sono Inter, Milan, Juventus e Roma, brave a trionfare nelle sfide di ritorno dei quarti.

A fare più fatica è la squadra nerazzurra che contro la Sampdoria prima si porta sul 3-0 nel primo tempo, poi subisce una clamorosa rimonta e va sotto 4-3, grazie anche alla rete del neoacquisto Bonfantini. Poche emozioni ai supplementari, si decide tutto ai rigori, dove le nerazzurre sbagliano meno e passano 6-5.

Pareggio di rigore, ma efficace per passare il turno, per il Milan di Ganz. Asllani porta in vantaggio le sue compagne dagli undici metri, poi allo scadere arriva anche la rete Hammarlund che fissa il punteggio sull’1-1 e vede festeggiare il Milan.

Vincono senza patemi sia Roma che Juventus: le giallorosse s’impongono 2-0 sul Pomigliano grazie alla firma di Kramzar, le bianconere archiviano la pratica Chievo Verona con gli acuti di Bonansea, Caruso e Girelli (3-0).

Ora spazio alle semifinali in programma il 4/5 marzo ed esattamente una settimana dopo con il match di ritorno. Gli incroci garantiscono spettacolo: derby d’Italia da un lato con Juve e Inter protagoniste e super sfida Milan – Roma dall’altra con l’ex Giacinti sorvegliata speciale.