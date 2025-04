Kings League, e adesso che succede? I momenti più iconici dell'undicesima giornata

I TRM FC volano alla semifinale dei Playoff e si qualificano automaticamente alla Kings World Cup Clubs. Accesso ai quarti per FC Zeta, Stallions, Gear 7 FC, Zebras FC e Boomers. Quattro squadre volano ai Play In, mentre Punchers FC e FC Caesar salutano la competizione

È terminata la regular season, tra esordi da favola, prime della classe ed esultanze da “baci e abbracci”. Ora si attende il 9 maggio, con i Play In che garantiranno uno spettacolo assicurato.

In una giornata segnata da un evento storico a livello mondiale, con la notizia della morte di Papa Francesco, si è ufficialmente conclusa la Kings League Lottomatica.sport Italy. Non prima però di aver osservato un minuto di silenzio al centro del campo: un intenso momento di rispetto e condivisione che ha unito l’intera community composta da giocatori, pubblico e staff. Ma in tutto ciò, cosa è successo ieri e quali saranno i prossimi step del torneo di calcio a 7 più interessante del momento?

Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo… per la Kings League

L’ultima giornata di regular season ha visto debuttare Ciro Loreto, primo calciatore professionista a esordire in Kings League Lottomatica.sport Italy. Attualmente tra le fila della Cavese in Serie C, dopo la gara contro la Juventus Next Gen, il difensore è entrato nei FC Caesar di Faina, benché la sua esperienza e qualità non abbiano potuto arginare la strapotenza dei Boomers vittoriosi 5 a 0. Nonostante la sconfitta, Ciro Loreto ha scritto un pezzo di storia, contribuendo a ridurre la distanza tra il calcio professionistico e il format innovativo creato da Gerard Piqué.

Vacca, che esordio!



Rimanendo in tema, nella giornata di ieri ha esordito nella competizione anche una vecchia conoscenza di serie A. Di chi stiamo parlando? Antonio Junior Vacca, ex Parma e Venezia, inserito tra i Black Lotus FC come Wild Card, che ha rappresentato un boost non indifferente per la squadra di Off Samuel e Sergio Cruz. Tecnica e giusto posizionamento in campo gli sono stati sufficienti per scartare un difensore con tanto di elastico e battere diagonalmente l’estremo difensore avversario. Conclude la sfida segnando la prima doppietta personale. Insomma, una giornata che lo stesso Vacca si ricorderà per tante ragioni diverse.

Dal bacio di Klimt a quelli di GrenBaud e Matteo Perrotti

L’anteprima della penultima gara di regular season tra Circus FC e TRM FC ha visto GrenBaud baciare il collega Marzaa prima di calciare il rigore presidenziale, messo a segno con un’esecuzione pulita. Il momento è diventato in poco tempo uno dei momenti cult di giornata, ma non si è trattato di un caso isolato. L’ultima partita tra FC Zeta e Underdogs FC ha infatti visto uno scatenato Perrotti segnare quattro gol, conditi da esultanze iconiche, abbracci e baci con amici, parenti e con la sua fidanzata Sofia Balzani. Tra gli Underdogs di Mirko Cisco, a sua volta, Ruggieri ha siglato una tripletta cui sono seguiti “baci volanti” verso la tribuna. Un clima disteso e festoso, anche per gli obiettivi centrati e la posizione in alta classifica di entrambe le squadre. Ma adesso come procederà la Kings League Lottomatica.sport Italy?

La formula

I TRM FC hanno vinto 8 a 5 contro i Circus, conquistando così il primo posto in classifica, semifinale playoff (il 12 maggio, ndr) e pass per la Kings World Cup Clubs che si disputerà in Francia. I quarti di finale invece vedranno i Gear 7 FC sfidare le Zebras FC di Luca Campolunghi, mentre gli Stallions affronteranno gli agguerriti Boomers. Gli FC Zeta di Luca Toni e ZW Jackson affronteranno la vincente dei Play In, che prevede due partite molto interessanti: Alpak FC contro Underdogs FC e Circus FC contro Black Lotus FC. Solo una squadra tra queste quattro potrà strappare l’ultimo biglietto per i quarti in programma il 10 maggio alla Fonzies Arena. Fanalino di coda per Punchers FC e FC Caesar, che quindi salutano definitivamente la competizione.

Kings League Italia, la classifica dopo l’undicesima giornata

1) TRM FC – 26 punti

2) FC Zeta – 25 punti

3) Stallions – 25 punti

4) Gear 7 FC – 21 punti

5) Zebras FC – 20 punti

6) Boomers – 20 punti

7) Alpak FC – 15 punti

8) Circus FC – 14 punti

9) Black Lotus FC – 12 punti

10) Underdogs FC – 8 punti

11) Punchers FC – 6 punti

12) FC Caesar – 6 punti