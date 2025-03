Kings League Italia, il rigore di Toni e il cane di Fedez: i momenti più iconici della quinta giornata

La Kings League continua a stupire. E adesso si vola verso una sesta giornata da non perdere

Tra esultanze leggendarie e gossip di mercato, la Kings League tiene tutti incollati allo schermo. E adesso si vola verso una sesta giornata da non perdere

In una Fonzies Arena diventata sacra per tutti gli appassionati del format pensato da Gerard Piquè, va in scena il torneo di calcio a sette più amato del momento. Tra derby pugliesi, feste canine e special guest boxeur anche questa quinta giornata di Kings League Lottomatica.sport Italy è stata caratterizzata da momenti incredibili che necessitano di essere raccontati.

Tarallucci e vino

La sfida più attesa della giornata era quella tra TRM FC e Underdogs FC. Sia perché entrambe le squadre stazionavano nella parte alta della classifica, sia perché si è trattato di una sfida tra corregionali provenienti dal tacco dello Stivale. Presidenti contro giocatori: Marzaa (TRM FC) e Mirko Cisco (Underdogs FC) da un lato, Ciccio Caputo e l’ex capitano barese Valerio Di Cesare dall’altro. Il risultato finale sorride ai TRM FC, che stravincono 6 a 2, trascinati dalla solita certezza Ciccio Caputo, che delizia il pubblico con uno scavetto e uno shootout da vero finalizzatore. Esulta stendendosi al centro del campo ed emulando il tipico gesto di chi mangia un pacco di patatine (forse Fonzies, ndr), per quanto vada precisato che gli Underdogs FC hanno subito psicologicamente il rigore presidenziale sbagliato da Mirko Cisco.

Si è svegliato Toni

La classe non è acqua, si dice. La sensibilità e l’eleganza del tocco sono rimaste le stesse, anche se Luca Toni ha annunciato il suo addio al calcio da diversi anni. Il suo rigore presidenziale è perfetto, e si può dire che l’FC Zeta di ZW Jackson dispone del famoso “asso nella manica” in grado di essere game changer. Dite la verità, avreste mai pensato di vedere il campione del mondo fuori da un rettangolo verde? Eppure, l’amore incondizionato per il pallone ha portato l’ex punta italiana ad immergersi in una nuova avventura. Non bastavano grossi palcoscenici come il Renzo Barbera, l’Artemio Franchi o l’Allianz Arena: ieri sera Luca Toni ha voluto apporre la sua firma anche sul campo della Fonzies Arena. E i più nostalgici sui social network hanno fatto riecheggiare la melodia di “Numero Uno”, il brano virale composto da Matze Knop quando il numero 9 vestiva la maglia del club bavarese.

Veni, vidi, Picci

Il gossip non risparmia nemmeno la Kings League Lottomatica.sport Italy, interessata nei giorni scorsi dal trasferimento di Antonio Picci dagli Underdogs FC ai Caesar di Faina ed En3rix. Un colpo di scena che ha lasciato sgomenti i più, colpiti dalla notizia. L’apporto della Wild Card è stato praticamente nullo, a secco di goal e costretto a indossare i guanti per sostituire l’estremo difensore Mattia Mazzaglia. Picci viene comunque nominato MVP dalla community sui social network, ricevendo un’ulteriore testimonianza d’affetto con lo striscione “Veni, Vidi, Picci” di cesariana memoria. L’unico gol della squadra lo segna l’altra Wild Card, Nicola Loiodice, ma il rigore presidenziale sbagliato da En3rix apre la strada ai Black Lotus che trovano così il loro secondo successo consecutivo vincendo 8 a 1.

Da un presidente a un altro, il collega avversario Off Samuel entra nella storia della Kings League Lottomatica.sport Italy diventando il primo nel suo ruolo a segnare una doppietta. L’influencer segna dagli undici metri, ripetendosi poi con un’incredibile punizione da posizione defilata. Ancora a secco, invece, la squadra dei Caesar.

Un rigore tirato da cane

Se dopo la terza giornata avevamo elogiato la precisione di Fedez dagli undici metri, questa volta non possiamo dire lo stesso. Il cantante sbaglia il rigore presidenziale sparando il pallone alle stelle nella sfida contro le Zebras FC di Luca Campolunghi. Fortunatamente per lui, i suoi vincono una sfida delicatissima, assicurandosi così tre punti fondamentali per scalare la classifica, in un match che ha visto anche l’ex pugile Clemente Russo lanciare il dado che impone un numero massimo di giocatori in campo. A fine partita scoppiano i festeggiamenti cui partecipa anche Silvio, il nuovo amico a quattro zampe di Fedez.

Kings League Italia, la classifica dopo la quinta giornata

1) TRM FC – 13 punti

2) Stallions – 12 punti

3) FC Zeta – 10 punti

4) Gear 7 FC – 10 punti

5) Zebras FC – 9 punti

6) Circus FC – 9 punti

7) Underdogs FC – 6 punti

8) Punchers FC – 6 punti

9) Boomers – 6 punti

10) Black Lotus FC – 5 punti

11) Alpak FC – 4 punti

12) FC Caesar – 0 punti