Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 9a giornata. Il cartellone prevede due big match: uno dal valore storico e prestigioso ossia Milan-Juve e un altro per la altissima classifica Udinese-Atalanta. Partite in trasferta per Inter, Napoli, Lazio. Scontri già quasi decisivi in coda alla classifica.

La situazione in classifica prima della 9a giornata

Alla vigilia dell’9a giornata la situazione in classifica in Serie A era la seguente: Napoli e Atalanta sono prime con 20 punti. Segue l’Udinese a quota 19. Quarte a pari merito Milan e Lazio con 17 punti, sesta la Roma con 16punti. A quota 13 c’è la Juve. A 12 ci sono Sassuolo e Inter. Con 10 punti Torino. Seguono Fiorentina a 9 punti, lo Spezia a 8, Salernitana, Lecce, Monza ed Empoli 7, Bologna 6, Verona 5; Cremonese 3 e Samp solo 2 punti.

Le partite in programma per l’9a giornata e dove vederle in diretta

Sassuolo-Inter 08-ott 15.00 DAZN Milan-Juventus 08-ott 18.00 DAZN Bologna-Sampdoria 08-ott 20.45 DAZN SKY Torino-Empoli 09-ott 12.30 DAZN SKY Monza-Spezia 09-ott 15.00 DAZN Salernitana-Verona 09-ott 15.00 DAZN Udinese-Atalanta 09-ott 15.00 DAZN Cremonese-Napoli 09-ott 18.00 DAZN Roma-Lecce 09-ott 20.45 DAZN Fiorentina-Lazio 10-ott 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 8 ottobre 2022

Sabato 8 ottobre si giocano tre partite tutte molto importanti. Alle 15.00 in campo Sassuolo–Inter: partita non facile per i nerazzurri reduci dalla fatica di Champions, che ha ridato molto entusiasmo. Il Sassuolo, che negli anni si è rivelato un avversario molto scorbutico per l’Inter, si è notevolmente rilanciato in classifica. Alle 18.00 il super big match di giornata: Milan-Juve. Partita che in base al risultato potrebbe rilanciare la candidatura del Milan al bis, stante le grandi difficoltà delle due avversarie più accreditate (Juve e Inter) oppure dare nuova vita alla Juve spaesata di questo primo scorcio di campionato. Partita a cui le due formazioni arrivano con umori opposti per i risultati di Champions e con formazioni piuttosto rimaneggiate. Sarà spettacolo.

Alle 20.45 interessante Bologna-Samp con punti vitali per la zona salvezza.

Le partite di domenica 9 ottobre

Domenica 9 ottobre, si giocano 6 partite tra cui quelle delle squadre di vertice. Alle 12.30 c’è Torino-Empoli; alle 15.00 per la zona salvezza Monza-Spezia e Salernitana-Verona e per la zona scudetto Udinese-Atalanta. Questa partita è veramente la sfida tra due squadre rivelazione, simili per impostazione e per filosofia di gioco. Sicuramente ci sarà da divertirsi. Alle 18.00 in campo anche l’altra capolista in Cremonese-Napoli. Per i partenopei dopo i fasti di Champions una partita sicuramente abbordabile contro una delle ultime in classifica: il pronostico pende tutto dalla loro parte, ma occhio a sottovalutare la Cremonese che con il suo bel gioco ha già fatto ammattire diversi squadroni tra cui l’Atalanta stessa. Alle 20.45 chiude il programma domenicale Roma-Lecce: partita dall’esito abbastanza scontato anche se la Roma è discontinua, il Lecce una mina vagante che ha imposto anche il pari al Napoli e questa sfida rievoca sempre sinistri ricordi all’Olimpico…

La partita di lunedì 10 ottobre

La giornata si conclude in bellezza con Fiorentina-Lazio. Due belle realtà solo parzialmente espresse del calcio italiano: la Viola con Italiano ha ritrovato gioco e personalità, la Lazio con Sarri alterna prestazioni sensazionali a figuracce imbarazzanti. Ma i talenti e le motivazioni in campo ci sono eccome: quindi vale assolutamente passarsi il lunedì sera a guardarsi questo che è un vero e proprio big match.

FAQ A che ora si gioca Milan-Juve? Alle 18.00 di sabato 8 ottobre 2022 A che ora si gioca Cremonese-Napoli? Alle 18.00 di domenica 9 ottobre 2022 A che ora si gioca Sassuolo-Inter? Alle 15.00 di sabato 8 ottobre

