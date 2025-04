Papa, Wanda Nara e il retroscena sul miracolo che le realizzò Bergoglio

La showgirl ed ex moglie di Mauro Icardi ricorda il Sommo Pontefice: uno scatto che risale al 2014 e che riserva un significato profondo

Dopo la morte di Papa Francesco, Wanda Nara ha riportato alla luce un momento significativo della sua vita privata e familiare. La showgirl ha pubblicato sui social una foto risalente al 2014, scattata insieme al Pontefice e all’allora marito Mauro Icardi. All’epoca, la coppia partecipò all’evento benefico Uniti per la Pace, promosso dalla Fondazione PUPI di Javier Zanetti. Un incontro che oggi assume un significato particolare, rivelato solo ora dalla stessa Wanda Nara.

L’incontro e la gravidanza a rischio

Dietro quell’immagine rimasta a lungo privata si celava una vicenda personale delicata. Durante l’udienza, Wanda Nara era in attesa della sua prima figlia con Icardi, in una gravidanza definita ad alto rischio. In quell’occasione, chiese al Papa una benedizione speciale, non solo per la bambina che portava in grembo, ma anche per i tre figli nati dal precedente rapporto con Maxi Lopez. Un gesto rimasto riservato per anni e reso pubblico solo in seguito alla scomparsa del Pontefice.

Il motivo del nome Francesca

La figlia nata da quella gravidanza si chiama Francesca. Una scelta che oggi trova spiegazione nelle parole della stessa Wanda: “Hai benedetto la mia gravidanza ad alto rischio, ecco perché Francesca si chiama così. Ti ho anche pregato per i miei figli. Grazie. È stato un onore avere un papa argentino. Riposa in pace Francesco”, ha scritto Wanda Nara in un post diffuso sui social nei giorni della scomparsa del Papa.

Uno scatto importante

Uno scatto che oggi assume un valore ancora più profondo per la famiglia Nara-Icardi, all’indomani della morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile all’età di 88 anni, in seguito a un ictus, al termine di un periodo complesso sotto il profilo della salute. L’immagine risale al 2014, periodo in cui la coppia si è trasferita a Milano, città che ha fatto da sfondo al nuovo capitolo calcistico dell’attaccante argentino, appena approdato all’Inter.

Quella foto scattata durante l’evento Uniti per la Pace non rappresenta soltanto un ricordo privato, ma il simbolo di un incontro che ha lasciato un’impronta concreta nella loro storia personale. Un momento vissuto lontano dai riflettori e che oggi, con la scomparsa del Pontefice argentino, torna a galla con un significato che va ben oltre l’immagine stessa.