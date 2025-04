Funerali Papa, solo Lazio-Parma a serio rischio rinvio: ecco perché le altre dovrebbero giocarsi

Le esequie dovrebbero essere officiate tra venerdì e domenica, visto l'afflusso dei fedeli sarebbe difficile lasciar giocare una gara a Roma

Non si sono ancora placate le polemiche per la tempistica con cui è stata ufficializzata la data dei recuperi delle quattro partite rinviate per la morte del Papa che all’orizzonte si profila un altro problema per i calendari, ovvero la coincidenza dei funerali del Santo Padre con il prossimo turno di campionato.

Il calendario fitto

Sabato alle 10 si terranno le esequie: venerdì gioca un intero turno di B (dopo che quello previsto a Pasquetta è slittato a maggio), mentre da sabato a lunedì vanno in campo serie A e serie C. Domani invece recuperano le 4 gare di A e il turno del girone B di Lega Pro saltati ieri. Non senza polemiche, sia da parte dei tifosi che di Lazio e Fiorentina. E proprio la Lazio potrebbe trovarsi nuovamente coinvolta in uno spostamento di date.

Lazio-Parma a rischio rinvio

I biancocelesti dovrebbero giocare sabato alle 20.45 all’Olimpico contro il Parma a poco più di 72 ore dalla gara col Genoa a Marassi. Lotito già ha alzato la voce per i ritardi nel comunicare la variazione quando la squadra aveva già preso l’aereo per tornare a Roma. Con i funerali del Papa nello stesso giorno appare difficile che si possa giocare Lazio-Parma. Non per una questione di osservanza del lutto ma per motivi di ordine pubblico.

Impossibile garantire ordine pubblico durante i funerali

In quei giorni Roma sarà presa d’assalto da milioni e milioni di pellegrini che vorranno dare l’ultimo saluto a Papa Francesco: saranno ore intense con il massimo spiegamento delle forze di sicurezza come si potrebbe conciliare tutto ciò con una partita di calcio serale all’Olimpico? Credibile che la partita verrebbe spostata al lunedì o al mercoledì successivo, in concomitanza con le coppe europee (da cui la Lazio è stata fatta fuori).

Il resto delle partite si dovrebbe giocare

In molti temono che anche le altre partite del turno di campionato possano saltare e in particolare il big-match Inter-Roma ma al momento appare un’ipotesi poco praticabile. Il calendario fittissimo renderebbe difficile trovare una data utile in tempi brevi per un match che potrebbe essere anche decisivo sia per lo scudetto che per la lotta alla Champions. Il primo slot utile rischia di essere quello del 21 maggio, 4 giorni prima dell’ultima giornata di campionato.

Il calcio non si fermò neanche l’11 settembre

Realisticamente tutte le altre gare, dall’anticipo del venerdì tra Atalanta e Lecce ai posticipi di lunedì Udinese-Bologna e Verona-Cagliari, si dovrebbero giocare regolarmente. Ricordiamo che il calcio non si è fermato neanche dopo l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre: col mondo ancora angosciato e impaurito, il giorno dopo la Champions League si giocò regolarmente anche in città (come Roma con Roma-Real Madrid) potenzialmente esposte ad altri attacchi dell’Isis.

