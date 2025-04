Serie B, si parte con Bari-Palermo: orari, programma e dove vedere le gare in tv

Testa all’anticipo in scena al San Nicola. Riflettori puntati su Carrarese-Juve Stabia. La giornata si chiude con la sfida tra Mantova e Spezia: il programma completo

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La 33^giornata di Serie B si apre con un anticipo al San Nicola, dove il Bari ospita il Palermo. Tra le gare più attese del turno spicca anche il big match tra Cremonese e Juve Stabia, con in palio il quarto posto in classifica: uno scontro diretto tra due delle formazioni più in forma del momento. Dopo la sconfitta contro il Palermo, la capolista Sassuolo va a caccia del riscatto ospitando il Modena. Di seguito, il programma completo.

33esima giornata, si parte con l’anticipo Bari-Palermo

Al San Nicola, il Bari ospita il Palermo in una delle gare di cartello della 33^giornata di Serie B. In palio ci sono punti pesanti per la corsa ai playoff. I biancorossi, noni, attraversano un momento delicato: cinque partite senza successi, con un bottino di quattro pareggi e una sconfitta, peraltro maturata davanti al pubblico amico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dall’altra parte, i rosanero, settimi, arrivano con il vento in poppa dopo l’impresa contro la capolista Sassuolo, travolta con un incredibile 5-3. Una sfida che vale tanto, non solo per il prestigio delle due piazze, ma soprattutto per il peso specifico dei tre punti in ottica playoff. Inoltre, buona notizia per tutti i tifosi: l’anticipo del San Nicola sarà trasmesso gratuitamente in streaming su DAZN.

Il calendario della Serie B

Serie B, il programma completo della 33esima giornata

Si entra nel vivo del rush finale di Serie B, e le ultime sei giornate diventano decisive per ogni squadra. Allo Stadio dei Marmi, la Carrarese, ancora non aritmeticamente salva, ospita un Catanzaro a caccia di riscatto dopo un periodo opaco. I calabresi vogliono tornare a fare punti pesanti per blindare un posto nei playoff.

Sfida salvezza ad alta tensione tra Cosenza e Brescia: i padroni di casa, fanalino di coda, vedono affievolirsi le speranze di salvezza diretta, ma vogliono giocarsi il tutto per tutto. Gli ospiti, attualmente sedicesimi, hanno ancora margine per evitare i playout e proveranno a sfruttare l’occasione.

Testacoda dal sapore amaro al Mapei Stadium: una Reggiana in crisi nera (non vince dal 26 gennaio) ospita il Pisa, seconda forza del campionato. I granata, oggi diciassettesimi, hanno bisogno di una scossa; per i nerazzurri, invece, l’obiettivo è continuare a tenere il passo del Sassuolo.

Vuole uscire dalla zona rossa anche la Salernitana, chiamata all’impresa nel rush finale. All’Arechi arriva il Sudtirol, squadra coriacea e diretta concorrente, distante solo un punto dalla zona playout: è un vero e proprio spareggio salvezza. Situazione drammatica in casa Sampdoria, terzultima e in piena crisi. La società ha deciso di affidarsi a Evani, subentrato a Semplici per cercare una disperata inversione di rotta. Al Ferraris arriva un Cittadella che, quindicesimo, non può permettersi passi falsi.

La capolista Sassuolo, reduce dal clamoroso tonfo contro il Palermo, cerca il pronto riscatto contro il Modena. Per gli emiliani, è un banco di prova importante in chiave playoff. I neroverdi comandano la classifica con 72 punti e vogliono tenere a distanza il Pisa. Il Cesena, in piena corsa playoff, affronta un Frosinone rigenerato: i ciociari, protagonisti di una rimonta da copertina dopo mesi da ultimi della classe, vogliono completare la loro straordinaria risalita.

Match di cartello quello tra Cremonese e Juve Stabia, due delle formazioni più in forma del torneo. In palio c’è il quarto posto. Infine, al Martelli, riflettori puntati su un incrocio ad alta tensione tra salvezza e sogno di promozione. Il Mantova, coinvolto nella lotta per evitare i playout, ospita lo Spezia, determinato a rinviare la festa promozione del Sassuolo e a portarsi a ridosso del Pisa, distante cinque lunghezze.

Di seguito, il programma completo della 33esima giornata di Serie B:

Bari-Palermo venerdì 11 aprile ore 20:30

Carrarese-Catanzaro sabato 12 aprile ore 15:00

Cosenza-Brescia sabato 12 aprile ore 15:00

Reggiana-Pisa sabato 12 aprile ore 15:00

Salernitana-Sudtirol sabato 12 aprile ore 15:00

Sampdoria-Cittadella sabato 12 aprile ore 17:15

Modena-Sassuolo sabato 12 aprile ore 19:30

Cesena-Frosinone domenica 13 aprile ore 15:00

Cremonese-Juve Stabia domenica 13 aprile ore 15:00

Mantova-Spezia domenica 13 aprile ore 17:15

Classifica Serie B 2024/2025

Dove vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite valide per la 33^giornata di Serie B saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN, piattaforma che permette di seguire le gare sia in streaming che in TV, tramite l’app dedicata disponibile su smart TV o per gli abbonati SkyQ. In quest’ultimo caso, l’applicazione è accessibile direttamente dalla Home nella sezione dedicata.

Il servizio è attivo anche su tutti i televisori collegati a dispositivi compatibili come PlayStation e Xbox, offrendo così un’ampia copertura per gli appassionati. Per chi non è abbonato a DAZN, sarà comunque possibile seguire gli eventi in radiocronaca integrale su Rai Radio Uno. Da segnalare, infine, che l’anticipo Bari-Palermo sarà visibile gratuitamente su DAZN, un’occasione imperdibile per godersi una sfida tra due piazze storiche del calcio italiano.

Fai qui il tuo abbonamento a Dazn