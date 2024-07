Coro anti Juve, Conte striglia i tifosi del Napoli: "Non faccio queste cose"

Durante la presentazione della squadra dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Antonio Conte è protagonista di un siparietto con i tifosi, che lo invitano ad unirsi in un coro anti Juventus. Ma l'allenatore non ci sta

L’era di Antonio Conte al Napoli è iniziata con una serie di sterzate impresse dal tecnico ex ct della Nazionale. D’altronde, dopo la stagione orribile seguita al trionfo dello scudetto, la volontà è quella di lottare per i vertici del campionato in primis, anche se il nuovo allenatore mantiene un profilo basso come le aspettative. Ma intanto ha già fatto capire il proprio stile, anche se questo ha un po’ gelato i tifosi partenopei.

I tifosi del Napoli invitano Conte ad unirsi in un coro anti Juve

Si è consumato infatti un siparietto particolare in quel di Dimaro, dove la squadra sta svolgendo il ritiro estivo e dove si è tenuta nel frattempo una serata di presentazione dei giocatori. Non mancavano ovviamente i supporters: i quali, non appena Conte è salito sul palco, hanno intonato il coro “chi non salta juventino è“. Seguito a ruota dall’invito “Antonio Conte salta con noi”.

Conte gela i tifosi: “Non chiedetemi di fare queste cose, e vale per tutte le squadre”

Un classico degli sfottò, che però proprio l’ex tecnico bianconero ha voluto fermare. Avvertendo la bonaria provocazione, Conte ha affermato: “Voglio chiarire una volta per tutte questa cosa. Sarò sempre una persona educata e rispettosa, ma non mi chiedete di fare cose che non farò”.

Subito dopo il nativo di Lecce ha voluto puntualizzare: “Non è solo una questione valida per una singola squadra, ma per tutte. Noi allenatori dobbiamo dare un esempio positivo“. Per tranquillizzare i tifosi, ha infine concluso: “Quello che posso dire è che davanti a voi avete il primo tifoso del Napoli”.

Certamente Conte ha voluto rimarcare il suo legame con la Juventus, per la quale è stato sia calciatore (dal 1991 al 2004, l’unica squadra della sua carriera sul campo assieme al Lecce) e successivamente allenatore, dal 2011 al 2014. Poi un periplo tra la Nazionale italiana, Chelsea, Inter e Tottenham, sino all’approdo al Napoli.

“Pochissimi intoppi nel nostro ritiro”

In attesa dell’avvio del campionato il prossimo mese, la squadra è impegnata nel ritiro in Trentino, che a detta di Conte “sta andando bene”. Nella serata di Dimaro il tecnico ha spiegato infatti di aver avuto “pochissimi intoppi” e di aver apprezzato l’entusiasmo della gente e dei tifosi. “Come dissi alla presentazione so di dover restituire insieme alla squadra tutto questo entusiasmo”, ha quindi aggiunto. “Per ora ho ricevuto senza aver dato niente. Abbiate fiducia e pazienza, cercheremo di fare cose importanti”.

In vista poi della seconda amichevole estiva col Mantova (che si prepara al tanto agognato salto in serie B) in programma domani, dopo il successo per 4-0 contro l’Anaune Val di Non, Conte ha poi parlato del carico di lavoro per i suoi uomini: “Non li abbiamo diminuiti per la partita. Io li considero importanti ma non cambiano il lavoro. Noi abbiamo iniziato il primo giorno e siamo sempre cresciuti sui carichi come stamattina e oggi con un allenamento stupendo. So che i ragazzi avranno le gambe pesanti e faranno fatica ma proprio nella fatica dobbiamo creare qualcosa di importante”.