Coronavirus, fase 2: Gianni Maddaloni lancia appello per Scampia

Gianni Maddaloni non abbandona il suo centro sportivo, quello che continua a chiamare palestra anche se, all’interno di questi locali, ha chiuso troppo. Troppa vita. Le medaglie dei suoi figli, l’orgoglio, la resilienza umana e il senso di legalità che ha coltivato e cresciuto in questa esistenza condivisa, comune, in un territorio fragile che, nell’era del coronavirus, rischia di essere lasciato alla criminalità organizzata. Lì dove lo Stato e la legalità non occupano, il pericolo che si insinui altro è strisciante quanto concreto.

Gianni Maddaloni: la palestra contro l’emergenza povertà e coronavirus

Da settimane, alla periferia di Napoli, ha trasformato la sua palestra di Scampia in un centro di distribuzione di generi di prima necessità e ora chiede ulteriori aiuti per garantire per i giorni di crisi che ci attendono, un minimo di sostegno alle famiglie.

“Per due volte a settimana riesco a raccogliere alimenti per 100 famiglie. Io e mia moglie spaccandoci la schiena riusciamo, come nel miracolo dei pani e dei pesci, ad accontentarne il doppio ma è chiaro che non basta”, ha dichiarato all’ANSA.

Messi da parte kimono e guantoni, le giovani promesse allenate dal maestro Maddaloni usano da giorni il tatami dello Star Judo Club solo per accantonare i cartoni di generi alimentari e ordinare, così, le derrate per quanti a Scampia non hanno neanche il cibo.

Maddaloni: “La fase 2 non è iniziata, non qui. Non a Scampia”

“Ragazzi d’oro – tiene a sottolineare Maddaloni – che hanno capito il momento di bisogno e con altri che nella mia struttura svolgono il periodo di Servizio Civile mi stanno dando una mano”.

“La mia palestra, in periferia tra migliaia di persone che si sostenevano con lavori precari, è una trincea, un avamposto di questa guerra – ha spiegato Maddaloni mentre prepara le buste da distribuire – e chi può farlo, istituzioni o privati, deve aiutarmi in qualsiasi modo anche, come ha fatto ieri uno dei miei benefattori, con 250 chili di banane. La fase 2 sarà anche iniziata, ma non qui. Non in periferia. Non a Scampia”.

VIRGILIO SPORT | 12-05-2020 16:56